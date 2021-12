Die neuen Besitzer des Luxushotels Formentor auf Mallorca machen Nägel mit Köpfen: Die grundlegende Renovierung des geschichtsträchtigen Hauses geht in atemberaubendem Tempo voran. Wobei man kaum noch von Renovierung sprechen kann, denn das Hotel wird bis auf die äußere Fassade komplett abgerissen und neu gebaut.

Inzwischen gleicht das Gebäude eher einem Skelett und ist kaum noch wiederzuerkennen. Alle Gänge und Zimmer im Inneren des Hauses sind bereits dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Zimmer, in denen einst Persönlichkeiten wie Winston Churchill, Audrey Hepburn, Charly Chaplin oder Grace Kelly nächtigten, sind bereits Geschichte.

Der neue Besitzer, der Fonds Emin Capital aus Andorra, will im Jahr 2023 das Hotel mit 110 Zimmern wiedereröffnen, die alle Meerblick haben. Betrieben wird das Haus künftig von der kanadischen Luxuskette Four Seasons. Der frühere Besitzer Barceló Hotels verkaufte das Hotel Formentor samt dem zugehörigen 1.200 Hektar großen parkartigen Gelände im Herbst 2020 an Emin Capital.

Die Gemeindeverwaltung von Pollença erteilte im Sommer 2021 die Lizenz für die grundlegende Sanierung. Diese Lizenz erlaubt den Besitzern, weite Teile des Hauses niederzureißen und neu aufzubauen, allerdings ist es derzeit nicht vorgesehen, Erweiterungen vorzunehmen.

Um den Hoteliers in der Corona-Pandemie entgegenzukommen, hat die Balearen-Regierung ihnen per Dekret erlaubt, ihre Häuser zu vergrößern, ohne allerdings die Zahl der Gästebetten aufzustocken. Die neuen Besitzer hatten zusätzliche Zimmer beantragt, müssen sich in diesem Punkt aber noch gedulden. /jk