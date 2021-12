Eurowings positioniert sich immer deutlicher als Mallorca-Shuttle, eine Bezeichnung, die sich einst Air Berlin zu Eigen gemacht hatte. Laut einer Pressemitteilung zum Sommerflugplan 2022 will der Lufthansa-Ableger im kommenden Sommer in der Woche bis zu 380 Flüge nach Mallorca anbieten. Das wären noch einmal etwa 25 Prozent mehr als die "über 300" Mallorca-Verbindungen, von denen im Mai für die vergangene Hochsaison die Rede war.

Die Fluggesellschaft will dabei von mehr als 20 Flughäfen nach Mallorca und die Nachbarinseln starten; im vergangenen Sommer waren es 22. Eurowings baue seine "Position als Nummer 1 im Balearen-Verkehr" weiter aus, heißt es in der Pressemitteilung. Die Flüge seien ab sofort buchbar. Auch über den Sommer hinaus entwickele sich Mallorca für Eurowings "immer mehr zum Ganzjahresziel", so der Airline-Sprecher Florian Gränzdörffer. zur MZ. Selbst jetzt, kurz vor Weihnachten, gäbe es von allen großen Flughäfen noch "regelmäßig" Flüge auf die Insel.

Insgesamt will Eurowings 2022 mehr als 140 Direktverbindungen zu ebenso vielen Zielen anbieten. Mit rund 2.500 wöchentlichen Flügen werde wieder fast das Niveau der Zeit vor Corona erreicht, heißt es in der Pressemitteilung. /ck