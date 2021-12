Die deutsche Bundesregierung hat am Donnerstag (23.12.) ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Nachbarinseln sowie auch Portugal zum Hochrisikogebiet erklärt. Auf der Liste des Robert Koch-Instituts ist seit dem frühen Nachmittag wieder zu lesen, dass auch die Balearen wieder zur inzwischen recht umfangreichen Liste der Hochrisikogebiete gehören. In Kraft treten wird die Regelung ab Samstag (25.12.) um 0 Uhr.

Damit werden Reisen zwischen Mallorca und Deutschland vor allem für Ungeimpfte und Familien mit Kindern wieder deutlich beschwerlicher. Ungeimpfte müssen vor dem Abflug auf Mallorca einen PCR- oder Antigentest machen, der negativ ausfallen muss. Anders dürfen sie nicht befördert werden. Antigentests dürfen maximal 48 Stunden vor der Ankunft in Deutschland gemacht werden. Laut einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes gilt diese Regelung ab sofort auch für die PCR-Tests, die bislang bis zu 72 Stunden vorher gemacht werden durften.

Zusätzlich gilt wieder die Pflicht für alle, die nach Deutschland einreisen, eine Einreiseanmeldung auf der Website einreiseanmeldung.de auszufüllen. Alle Nachweise, wie etwa Impfnachweise oder auch Tests müssen über das Uploadportal der Digitalen Einreiseanmeldung unter https://www.einreiseanmeldung.de hochgeladen werden.

Kinder ab sechs Jahren brauchen wieder einen Test

Bei der Ankunft in Deutschland müssen sich Ungeimpfte dann in Quarantäne begeben. Diese darf frühestens ab dem fünften Tag mit einem weiteren negativen Test beendet werden. Ansonsten dauert die Quarantäne zehn Tage. Verkompliziert hat sich das Reisen mit Kindern aufgrund einer neuen Einreise-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die am Donnerstag (23.12.) in Kraft getreten ist. Demnach müssen ab sofort Kinder ab sechs Jahren einen negativen Coronatest für einen Flug nach Deutschland vorweisen. Bislang lag die Altersgrenze bei zwölf Jahren. In Deutschland müssen Kinder unter sechs Jahren dann in eine fünftägige Quarantäne, sofern sie keinen negativen Test oder eine Impfung vorweisen können. Für das Quarantäneende brauchen Kinder keinen weiteren negativen Test.

Die Regelung wurde auch insofern strikter, als dass die Test- und Quarantänevorschriften ab sofort auch für Transitreisende gelten, die bislang ebenfalls von der Regelung ausgenommen waren.

Zuletzt hatte die Bundesregierung Mallorca Ende Juli 2021 für vier Wochen als Hochrisikogebiet eingestuft. Damals kam die Klassifizierung mitten in der Hochsaison und führte einmal mehr zu deutlichen Einbußen für die Hoteliers und die Gastronomie.