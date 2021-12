Noch nie haben die Bewohner von Mallorca und den Nachbarinseln so viel gespart wie in diesem Jahr. Insgesamt 30,25 Milliarden Euro hatten die Menschen und Unternehmen im Sommer bei Banken gehortet, mehr als je zuvor, wie aus einer Studie der spanischen Banco de España hervorgeht.

Einer der Gründe dafür sind laut dem Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Balearen-Uni, Antoni Riera, die 855 Millionen Euro an Hilfsgeldern, die der Staat seit September wegen der Corona-Krise auszahlt. Vor allem die speziellen Corona-Kredite (ICO), die der Staat denjenigen Firmen gewährt, die durch die Pandemie Einbußen gemacht haben, tragen zu der hohen Ersparnissumme bei.

Im Vergleich zum Sommer 2020 sind die Ersparnisse auf den Inseln um 10,7 Prozent gestiegen, der Anstieg ist deutlich höher als in früheren Jahren. Viele Familien hätten in der Krise ihr Konsumverhalten heruntergeschraubt, vor allem was das Reisen und die Freizeitgestaltung angeht, so Riera, und viele Unternehmen zögerten derzeit, größere Investitionen zu tätigen. Einige warteten zudem darauf, ob sie auch von den EU-Fördergeldern Next Generation berücksichtigt werden. Wie Antoni Riera vermutet, werden die Ersparnisse im kommenden Jahr 2022 noch weiter ansteigen.

Auf der anderen Seite sind aber auch die Schulden weiter angestiegen, wenn auch in geringerem Maße als die Ersparnisse. Insgesamt 33,94 Milliarden Euro an Krediten stehen auf Mallorca und den Nachbarinseln aus, das sind 4,7 Prozent mehr als im Sommer 2020. Auch die Armutsstatistiken sind weiter beunruhigend. /somo