Laut dem mallorquinischen Umweltschutzverband Terraferida ist die Anzahl der Touristenbetten auf Mallorca im Jahr 2021 auf 410.573 Betten gestiegen. Demnach habe das Tourismusministerium im vergangenen Jahr 2.013 neue Betten, also 0,5 % mehr, bewilligt.

Die Naturschutzorganisation kritisierte in einer Erklärung, dass das touristische Angebot Mallorcas weiter wächst und dass die Linksregierung seit 2015 insgesamt 93.774 neue Touristenbetten bewilligt hat, was einer Rate von 46 Betten pro Tag entspricht. Vom gesamten touristischen Angebot auf Mallorca entfallen 307.443 Betten auf Hotels und 103.130 auf Ferienwohnungen und andere Unterkünfte.

Reduzierung der Abhängigkeit vom Tourismus nicht zu erkennen

Die angestrebte Reduzierung der Abhängigkeit vom Tourismus sei in der Praxis nicht zu erkennen, so die Organisation. Und das obwohl es "kaum einen Tag gibt, an dem Parteien, Organisationen und prominente Mitglieder der Gesellschaft nicht von einem Modellwechsel und einer wirtschaftlichen Diversifizierung sprechen."

Die Organisation rief die Regierung und den Inselrat zur Verantwortung auf und forderte sie auf, "eine neue Phase der Eindämmung des Tourismuswachstums" einzuleiten. /pss