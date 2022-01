Das neue Hotel Formentor Mallorca wird seine Belegschaft verdreifachen und rund 460 Personen direkt beschäftigen. Das gab die Betreiberkette "Four Seasons" in einer Pressemitteilung bekannt. Alle bisherigen Mitarbeiter sollen übernommen werden. Zudem sollen die Beschäftigten mindestens 20 Prozent mehr verdienen, als der bisherige innerbetriebliche Tarifvertrag vorgibt.

Das traditionsreiche Hotel an der Nordküste, in dem schon Winston Churchill, Audrey Hepburn, Charly Chaplin oder auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt nächtigten, wird derzeit von Grund auf renoviert. Das Hotel wird bis auf die äußere Fassade komplett abgerissen und neu gebaut. Die Wiedereröffnung ist für kommendes Jahr geplant. "Four Seasons" möchte mit dem neuen Hotel Formentor dazu beitragen, Mallorca noch mehr als Luxusreiseziel zu positionieren.

Nachhaltigkeit bei den Renovierungsarbeiten

Dem gerade angekündigten neuen Tourismusgesetz der Balearen, das Hotels auf Mallorca und den Nachbarinseln viele Vorschriften in Sachen Nachhaltigkeit macht, kommt das Hotel in beinahe vorauseilendem Gehorsam entgegen. Zweck der Renovierung ist laut Pressemitteilung "das Hotel durch die Umsetzung modernster Nachhaltigkeitsinitiativen zu revitalisieren, um den Lebensraum um die Halbinsel Formentor zu erhalten und zu schützen".

Das neue Hotel wird die Zahl der Zimmer auf 110 reduzieren und ist als "das nachhaltigste Hotel Mallorcas" konzipiert. Während der Renovierungsarbeiten werde auf die Verwendung nachhaltiger Materialien und Verfahren geachtet.

Für 165 Millionen Euro verkauft

Die mallorquinische Hotelkette Barceló hatte das Hotel im Dezember 2020 für rund 165 Millionen Euro an den Investmentfonds Emin Capital verkauft worden. Hinter dem Fonds steht der mexikanische Milliadär Fernando Chico Pardo. "Four Seasons" agiert in Zukunft als Betreiber des Hotels. /pss