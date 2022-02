Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht ausgestanden und in vielen europäischen Ländern wütet derzeit eine heftige Omikron-Welle, doch die zumeist milderen Krankheitsverläufe scheinen die Menschen nicht mehr vom Reisen abhalten zu können. Die Lust, nach Mallorca zu fliegen, ist wieder da. Die Reiseveranstalter aus Großbritannien, Deutschland und anderen Quellmärkten nehmen in den kommenden Tagen bereits ihre Mallorca-Verbindungen wieder auf - zu Zeitpunkten wie vor der Pandemie.

Besonders früh startet die deutsche Tui mit ihrer Airline Tuifly die Mallorca-Flüge. Bereits ab dem 11. Februar gibt es wieder Verbindungen aus deutschen Städten mit dem Charter. Auch vor der Pandemie legte Tuifly im Januar üblicherweise keine Flüge auf. Und im März beginnt Tuifly, die ersten Briten nach Son Sant Joan zu bringen. Die britische Jet2 kündigte an, rund eine Million Briten zum Urlaub auf die Balearen zu fliegen, davon 600.000 nach Mallorca. Das entspricht einem Wachstum von sechs Prozent gegenüber dem letzten Vor-Pandemie-Jahr 2019. Der erste Flug aus Manchester startet bereits am Freitag (4.2.). Ab April geht es von Manchester aus auch nach Ibiza und Menorca.

Was machen die Hoteliers?

Und wenn die ersten Urlauber landen, müssen auch die Hotels nachziehen. Rund zwölf Prozent der Hotels wollen im Februar öffnen, weitere acht Prozent wollen im März nachziehen. Die meisten Touristen kommen dann zum Wandern und zum Radfahren auf die Insel, und dazu zahlreiche Senioren aus anderen spanischen Regionen im Rahmen des sogenannten Imserso-Programms, das aufgrund der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls brachlag.

Ab April dürfte der Tourismus dann mit Ostern Mitte des Monats an Fahrt aufnehmen. Fragezeichen gibt es noch für den Mai, denn in den vergangenen Jahren war es meist nach Ostern wieder zu einem Nachfragestopp gekommen - auch ohne Pandemie. In Großbritannien hätten inzwischen die Frühbuchungen wieder angezogen, vor allem die der Familien, sagte der Tui-Chef für die Balearen, Ian Livesey, dem "Diario de Mallorca". Dabei helfen auch die Erleichterungen bei den Corona-Bestimmungen mit. Ab dem 11. Februar ist für Geimpfte kein Test mehr beim Reisen nötig. /jk