Nach zwei Jahren Pandemie haben die Menschen keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben. Schon gar nicht die Deutschen, die dem Februar-Grau und der Rekordinzidenz entfliehen wollen. Dementsprechend steht Mallorca wieder hoch im Kurs. Reiseveranstalter und Airlines sprechen von einer großen Nachfrage und nehmen in diesen Tagen ihre Verbindungen zum Flughafen Son Sant Joan auf. Und die Hoteliers auf der Insel richten sich darauf ein.

Bei den Reiseveranstaltern tut sich besonders die deutsche Tui mit ihrer Airline Tuifly hervor. Bereits ab Freitag (11.2.) gibt es wieder Mallorca-Verbindungen aus deutschen Städten. Wie Pressesprecher Aage Dünhaupt sagt, fliegen zum Auftakt drei Tuifly-Maschinen aus Düsseldorf, Hannover und Frankfurt auf die Insel. „Mallorca wird gerade sehr gut gebucht“, sagt Dünhaupt. Deshalb habe der Veranstalter in diesem Jahr zu einem solch frühen Zeitpunkt den Mallorca-Markt wieder aufgenommen, „früher als teilweise in den Jahren vor der Pandemie“.

Weiter in Richtung Sommer seien die Prognosen ebenfalls vielversprechend, so Dünhaupt. Tui-Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen wird in einer Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Wir erwarten einen starken Sommer 2022. Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab.“ Tuifly soll mit Beginn des Sommerflugplans im April täglich von fünf deutschen Städten in Richtung Mallorca starten. Im März werden die ersten Briten mit Tuifly anreisen.

Auch Alltours und Schauinsland starten

Auch Alltours startet am Freitag (11.2.) in die Mallorca-Saison. Dann fliegt der erste Vollcharter von Condor ab Düsseldorf auf die Insel. Wie Sprecherin Alexandra Hoffmann berichtet, folgen bis zum 20. Februar vier weitere Condor-Maschinen mit Urlaubern aus Düsseldorf. Unterkommen werden diese unter anderem in den beiden Allsun-Hotels Pil·larí Playa an der Playa de Palma und Bahía del Este in Cala Millor, die beide am Freitag öffnen. Auch die Buchungen für die Osterferien liefen gut, so Hoffmann.

Ebenso zuversichtlich geht der Veranstalter Schauinsland in die Saison. „Das Buchungsverhalten unserer Kunden hat sich seit Anfang des Jahres deutlich verbessert“, teilt ein Sprecher mit. Selbst jetzt im Winter gebe es Charterflüge auf die Insel, ab dem 1. April starte man dann verstärkt ins Mallorca-Geschäft. „Wir dürfen aktuell die Hoffnung haben, dass wir noch in diesem Jahr wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen“, antwortet der Sprecher auf die MZ-Anfrage.

Auch die Fluggesellschaften nehmen bis Ende Februar ihren Flugverkehr wieder auf. Die Urlauber-Airline Condor legt zunächst mit den Alltours-Gästen los, fliegt aber ab Ende Februar dann wieder regulär von zahlreichen deutschen Flughäfen auf die Insel. Und Anbieter wie Ryanair und Easyjet bauen ihre Verbindungen ab Ende Februar deutlich aus.

Viele Hotels um Palma geöffnet

Nach Angaben der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM haben 26 Prozent der Hotels auf Mallorca, die Teil der FEHM sind, bereits ihre Pforten geöffnet oder beabsichtigen, das noch im Februar zu tun. Insgesamt sind das 201 Häuser. Und im März gibt es einen weiteren deutlichen Zuwachs: Dann sollen 344 Häuser öffnen, oder 42 Prozent der Gesamtzahl der FEHM-Hotels. Damit stehen den Mallorca-Urlaubern mehr als 150.000 der insgesamt etwa 400.000 Gästebetten zur Verfügung. Ein überwiegender Teil der Hotels auf Mallorca gehört der FEHM an. Nur manches kleinere Haus ist nicht dabei.

Wie auch in den Jahren vor der Pandemie verteilen sich die Öffnungen ungleich über die Insel. In Palma beispielsweise, wo viele der Häuser den ganzen Winter über geöffnet waren, sind im Februar 58 Häuser geöffnet, im März dann 62. Und an der Playa de Palma stehen den Gästen im Februar 32 Hotels zur Verfügung, im März steigt die Zahl dann auf 48 Häuser.

Um den Tourismus in der Nebensaison hier weiter zu fördern, ist die Stadt Palma einer Forderung der Hoteliers nachgekommen, bis April an den Sonntagen die Straße an der Meerespromenade für den Autoverkehr zu sperren. Fahrradfahrer und Fußgänger können sich dort nun ungestört bewegen. Auch in den Orten nahe Palma öffnen viele Hotels bereits jetzt. Für Peguera etwa meldet die FEHM im Februar 13 geöffnete Häuser, im März sollen es dann bereits 29 sein.

Ganz anders die Situation in weiter von Palma entfernten Urlaubsorten. Von ihnen werden viele bis Ostern mehr oder weniger im Winterschlaf liegen. In Cala Millor etwa sind im Februar acht Hotels verfügbar, im März zwölf. Wie es von der FEHM heißt, ist mit den Öffnungen zwar noch nicht ganz der Stand von 2019 erreicht, aber man bewege sich nur rund fünf bis zehn Prozentpunkte unter den Zahlen von vor der Pandemie.