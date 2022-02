Keine vier Monate ist die Regelung in Kraft gewesen: Mit sofortiger Wirkung hebt der Reiseveranstalter Alltours die vor gut einem Jahr festgelegte 2G-Regel für Gäste der allsun-Hotels auf. "Ein Impf-oder Genesenen-Nachweis ist beim Einchecken in den Allsun-Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland ab sofort nicht mehr erforderlich. Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gelten jedoch weiterhin nach den gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Länder" heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (21.2.).

Der Impf- oder Genesenen-Nachweis als Zugangsvoraussetzung für die Allsun-Häuser war zum 31. Oktober 2021 eingeführt worden. Damals war die gefährlichere Delta-Variante in Europa vorherrschend, weshalb Alltours die Maßnahme in der Pressemeldung weiterhin verteidigt. Als Grund für den Sinneswandel gibt Alltours die nunmehr in Europa vorherrschende Omikron-Variante an. Damit sei die Pandemie anders zu bewerten als noch vor einem Jahr. In den meisten europäischen Ländern sind die Corona-Restriktionen inzwischen massiv zurückgefahren worden, unter anderem wurde auch in Spanien mittlerweile wieder die Maskenpflicht im Freien aufgehoben, auf den Balearen gilt die 3G-Regelung etwa in der Gastronomie oder der Kulturbranche nicht mehr. Und auch in Deutschland werden viele Corona-Beschränkungen mit dem 20. März zurückgefahren. „Bei diesen Rahmenbedingungen können und wollen wir unsere Gäste nicht unter Impfzwang setzen", zitiert die Pressemitteilung Alltours-Geschäftsführer Georg Welbers. Auch sei die Datenlage zur Wirkung der Impfungen gegen Omikron nicht eindeutig genug. Eine Impfpflicht für Urlaubsreisen halte man "beim jetzigen Wissenstand zur Omikron-Variante nicht mehr für zeitgemäß". Was die Buchungen angeht, blickt Alltours optimistisch in die nächsten Monate: Aktuell sei bei Buchungen mit Abreise im März und April ein Zuwachs von 300 Prozent verglichen mit dem Zeitpunkt vor der Pandemie zu verzeichnen. Auch für den Sommer sei eine große Nachfrage festzustellen. "Der tägliche Buchungseingang liegt zur Zeit deutlich über dem Niveau von vor drei Jahren. Besonders stark gefragt sind Griechenland und Spanien", heißt es weiter. /jk