Die zwei ehemaligen Gebäude am Paseo Marítimo zwischen dem ehemaligen Club Tito's und dem Hotel Meliá Victoria sind am Donnerstag (24.2.) abgerissen worden. Seit Dienstag waren Arbeiter mit Baggern an der Arbeit. Die drangen bis zu den Grundmauer der alten Gebäude an der ehemaligen Hafenmauer vor und hinterließen einen Erdhaufen, der in dem Paseo Marítimo beginnt und an der Plaza Gomila endet.

Es sind Vorbereitungen auf Arbeiten an der ehemaligen Diskothek Victoria, einem geschlossenen Gebäude im unteren Teil des bekanntenn Hotels der Gruppe Meliá. Der Club ist aktuell nicht in Betrieb, sein Umbau steht noch an. Die Arbeiten sollen einen breiten Durchgang zwischen Paseo Marítimo und Plaça Gomila schaffen. Gentrifizierung in Palma de Mallorca schreitet voran Die Gentrifizierung schreitet immer weiter voran: Einige sehr wohlhabende Familien haben die Plaza Gomila bereits komplett umgebaut, dort gibt es jetzt Wohngebäude und Unterkünfte für Touristen. Jetzt kommt nach und nach der Paseo Marítimo an die Reihe. Der Club Tito's selbst wird zu einem Komplex mit Luxusapartments umgewandelt. Im vergangenen Mai kaufte die Familie Fluxà, Besitzer der Schuhmarke Camper, die Kult-Diskothek auf und beschloss darauf ein Wohngebäude zu machen. Die Apartments werden einen Blick auf den Hafen und die Bucht von Palma haben. Das Grundstück ist 602 Quadratmeter groß und hat Zugänge am Paseo Marítimo und der Plaça Gomila. /mw