Kommen die deutschen Urlauber in diesem Jahr wieder en masse nach Mallorca? Bis zum Einmarsch Russlands in der Ukraine sah es ganz danach aus, seit Ende Februar hat die Reisebranche auf der Insel wie in ganz Spanien die Unsicherheit gepackt. Spanien sorgt sich wieder um die Reiselust der Deutschen, wie auch die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto in einem Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Montag (14.3.) zugab.

Maroto, die zur Eröffnung der Wasserstofffabrik in Lloseta gekommen war, sagte: "Es ist logisch, dass es einen Aspekt gibt, der Sorge bereitet. Deutschland wird mehr vom Krieg in Mitleidenschaft gezogen werden als Spanien - aufgrund seiner Handelsbeziehungen, beispielsweise seiner hohen Abhängigkeit von russischen Energiequellen." Und bezogen auf die Reiselust der Deutschen: "Immer, wenn Angst herrscht, geht Vertrauen in Entscheidungen, wie etwa zu reisen, verloren." Deshalb müsse Spanien nun auf eine enge Kommunikation mit den Reiseveranstaltern sowie auf Werbekampagnen setzen, um den Wert einer Reise auch vor dem Hintergrund der Unsicherheit klarzumachen.

Leichte Verlangsamung bei Buchungen

Am Freitag (11.3.) hatte die mallorquinische Hoteliersvereinigung FEHM in einer Pressemitteilung von einer leichten Verlangsamung der Buchungen für Mallorca gesprochen. Es bestehe noch kein Grund zur Sorge, doch sei eine schüchterne Trendwende feststellbar, so die FEHM. Vor allem in den nordischen Märkten Finnland und Schweden sowie in Polen, die sich in der Nähe des Kriegsgebiets befinden, aber auch in der Schweiz sei ein Rückgang der Buchungen zu verzeichnen. In Deutschland sehe die Situation anders aus, dort herrsche großes Interesse an Mallorca, ebenso wie in Großbritannien und Dänemark.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt neben dem Krieg auch die teils damit verbundene sprunghaft ansteigende Inflation. Vor allem die Flugpreise, so die Angst der FEHM, könnten davon beeinträchtigt werden und die Reiselust der Europäer nach Mallorca bremsen. /jk