Die Gemeinden Calvià und Alcúdia werden die ersten auf Mallorca sein, in denen das Telekommunikationsunternehmen Telefónica den neuen Mobilfunkstandard 5G im Frequenzbereich 700MHz aufbauen wird. Entsprechende Genehmigungen seitens der spanischen Regierung lägen bereits vor. Die Mobilfunkverbindung im Umkreis werde dadurch deutlich verbessert, wirbt der Konzern.

In Spanien profitieren offiziellen Angaben zufolge bereits mehr als 80 Prozent der Bevölkerung von dem neuen Mobilfunkstandard. Vor allem in großen Städten und Ballungsgebieten ist die 5G-Technik weit verbreitet. Bis Ende 2023 soll die Technologie in zahlreichen weiteren Gemeinden installiert und erweitert werden.

Kritik und Verschwörungstheorien

Der Ausbau von 5G wird vor allem in Deutschland von Verschwörungstheoretikern kritisch gesehen. Sie argumentieren, dass die Strahlungen möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben könnten. Wissenschaftlich bestätigt ist dies allerdings nicht. Auch auf Mallorca schürt eine Facebook-Gruppe Angst vor 5G.

Ein weiterer, verbreiteter Kritikpunkt an 5G ist, dass durch die neue Technologie der Energieverbrauch voraussichtlich steigen werde. Das hat auch der selbst in der 5G-Branche tätige chinesische Konzern Huawei bestätigt. Andererseits trägt 5G zu schnellerer Datenübertragung bei und ermöglicht so stabiliere und schnellere Internetverbindungen in Firmen und Haushalten. /somo