Die österreichische Investorengruppe JPI Hospitality mit Sitz in Wien hat das Hotel Tres Playas in Colònia de Sant Jordi an der Südküste von Mallorca gekauft. Das Vier-Sterne-Hotel direkt am Meer in dem beliebten Urlauberort ist damit die zweite Unterkunft, die die JPI Hospitality Investors Group auf der Insel aufkauft. Zuvor hatten die Österreicher bereits das Hotel Bikini Island & Mountain Resort in Port de Sóller übernommen.

Auf ihrer Website werben die Investoren aus der Alpenrepublik mit dem Slogan "Wir kaufen Ihr Hotel (während und nach Covid-19)". Wie viel JPI Hospitality für das Tres Playas ausgegeben hat, ist laut dem "Diario de Mallorca" nicht bekannt geworden. Das Hotel verfügt über 137 Zimmer und rund 8.000 Quadratmeter Grundstück. Das Haus, das einem Schweizer gehörte, war seit Beginn der Pandemie geschlossen. 300 Millionen Euro für Hotel-Investitionen Die der JPI Hospitality Investors Group handelt es sich um ein noch recht junges Unternehmen, das erst im Sommer 2021 gegründet wurde. Ziel war, rund 300 Millionen Euro in Hotel-Übernahmen und -Renovierungen in Europa zu stecken, vorrangig in großen europäischen Hauptstädten und beliebten Urlauberzielen. Mittlerweile gehören der Gruppe bereits zwölf Häuser, die meisten davon in Österreich, wie etwa in Wien und Kitzbühel. Fünf Hotels sind bereits in Betrieb, die sieben übrigen sollen demnächst Gäste empfangen. "Aktive Wertsteigerungsstrategie" Die Strategie von JPI Hospitality geht aus ihrer Website hervor: Die Investoren wollen die Häuser offenbar nach einer Modernisierung gewinnbringend verkaufen. "Nach Erwerb wird eine aktive Wertsteigerungsstrategie umgesetzt", heißt es zum Beispiel. Ziel der Umgestaltung sei es „hippe Leisure- & Lifestyle-Hotels zu schaffen". Die Umbauarbeiten würden in Absprache mit den Betreibern ausgeführt. Bei den Investoren handelt es sich vorwiegend um Männer mit langjähriger Erfahrung im Immobilien-, Banking- oder Hotelier- und Gastronomiebereich. Unter anderem zählt der Mitbegründer der Bikini Hotels, Christoph Hoffmann, zu den Beratern bei der JPI Hospitality Investors Group. Mit Beginn der Pandemie sind die Hotelverkäufe auf Mallorca deutlich angestiegen. Im November 2021 standen 73 Häuser auf den Balearen zum Verkauf, das waren 14 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.