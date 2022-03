Die von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Dienstag an acht deutschen Flughäfen ausgerufenen Warnstreiks des Sicherheitspersonals werden massive Auswirkungen auf den Flugbetrieb haben. Davon betroffen sind etliche Mallorca-Verbindungen. Viele Flüge werden wohl gestrichen.

Die Flughäfen rufen die Passagiere dazu auf, sich frühzeitig zu informieren und vorzubereiten. Die MZ dokumentiert im Wortlaut die Mitteilungen der betroffenen Airports (Stand 21.3. , 15 Uhr).

Flughafen Berlin

"Aufgrund eines bundesweiten Aufrufs der Gewerkschaft zu einem Warnstreik an den Sicherheitskontrollen kommt es am Dienstag, den 22. März 2022, ganztägig zu Einschränkungen. Reisende, die am Dienstag Flüge ab BER gebucht haben, werden gebeten sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen, um sich über mögliche Verspätungen oder Stornierungen zu informieren."

Flughafen Bremen

"Sehr geehrte Fluggäste, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für morgen, Dienstag, 22.3.2022 ab 3.30 Uhr erneut zu einem ganztägigen Streik des Sicherheitspersonals aufgerufen. Aufgrund dessen ist mit Beeinträchtigungen bei den Luftsicherheitskontrollen zu rechnen. Wir bitten alle Passagiere, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen und sich über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren. Da mit erheblichen Verzögerungen bei den Luftsicherheitskontrollen zu rechnen ist, bitten wir alle Passagiere, mehr Zeit einzuplanen und dazu ihr Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Sicherheitskontrollkräfte der Luftsicherheitskontrolle sind Angestellte eines Sicherheitsdienstleisters, der im Auftrag der Bundespolizei die Kontrolle der Passagiere am Bremen Airport übernimmt."

Flughafen Düsseldorf

"Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal am Düsseldorfer Airport für Dienstag, den 22. März 2022 zum Streik aufgerufen. Es ist mit Beeinträchtigungen des Flug- und Abfertigungsbetriebs zu rechnen. Voraussichtlich muss ein großer Teil der geplanten Flüge von den Airlines gestrichen werden.

Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise zum Flughafen bei Ihrer Airline oder Ihrem Reiseveranstalter über den aktuellen Stand Ihres Fluges.

Auch wenn Ihr Flug stattfindet, sind erhebliche Verzögerungen bei der Passagierkontrolle zu erwarten. Bitte reduzieren Sie Ihr Handgepäck auf ein Minimum, um die Kontrollen zu beschleunigen."

Flughafen Frankfurt

"Aufgrund von angekündigten Streikaktivitäten des Sicherheitspersonals wird es am Flughafen Frankfurt am Dienstag, den 22. März 2022 ganztägig zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen: Die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs werden ganztägig nicht besetzt sein. Fluggäste, die ihre Reise in Frankfurt beginnen, werden so während der gesamten Streikdauer keine Möglichkeit haben, ihren Flug zu erreichen. Wir bitten alle Passagiere, die ihre Reise in Frankfurt beginnen möchten, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen. Bitte wenden Sie sich frühzeitig für weitere Informationen an die jeweilige Airline oder Ihren Reiseanbieter.

Wir gehen davon aus, dass die Umsteigeprozesse im Transferbereich weitgehend stattfinden können. Allerdings wird es hier zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen.

Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis."

Flughafen Hamburg

"Die Gewerkschaft Verdi hat das Personal an den Sicherheitskontrollen erneut zu einem 24-Stunden-Streik (0-24 Uhr) aufgerufen. Davon betroffen ist die Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen, die alle Passagiere vor dem Abflug passieren müssen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Fluggesellschaften einen Großteil der für Dienstag geplanten Abflüge ab Hamburg Airport streichen werden. Ursprünglich waren 88 Abflüge ab Hamburg geplant.

Ankünfte werden weiterhin möglich sein. Aber auch bei den Ankünften (aktuell geplant: 89 Ankünfte) kann es aufgrund des Verdi Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen. Insgesamt erwartete Hamburg Airport am morgigen Dienstag rund 18.000 an- und abreisende Passagiere.

Am Dienstag, 22. März 2022, werden neben Hamburg auch die Flughäfen in Frankfurt, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn bestreikt – damit ist ein Großteil der deutschen internationalen Verkehrsflughäfen betroffen, wodurch starke Auswirkungen auf den gesamten Flugverkehr und die Passagiere zu erwarten sind."

Flughafen Hannover

"Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal am HAJ für Dienstag, 22.03.2022, in der Zeit von 0 bis 24 Uhr zum Streik aufgerufen. Deswegen ist mit Beeinträchtigungen des Flugbetriebs zu rechnen. Alle Passagiere, die im Streikzeitraum einen Flug ab Hannover geplant haben, werden gebeten, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren. Es sind erhebliche Verzögerungen an den Passagierkontrollen zu erwarten. Bitte reduzieren Sie ihr Handgepäck auf ein Minimum, um die Kontrollen zu beschleunigen."

Flughafen Köln

"Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen am Flughafen Köln/Bonn für den morgigen Dienstag, 22. März, von 0 Uhr bis 24 Uhr erneut zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Dadurch ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs in Köln/Bonn sowie umfangreichen Flugstreichungen zu rechnen. An den Fluggastkontrollen wird es voraussichtlich zu deutlichen Verzögerungen kommen.

Reisende, die für morgen einen Flug ab Köln/Bonn gebucht haben, werden dringend gebeten, sich frühzeitig und insbesondere vor der Anreise zum Flughafen bei ihren Fluggesellschaften oder den Reiseveranstaltern über den Status ihres Fluges zu erkundigen. Um die Kontrollprozesse zu beschleunigen, sollten Fluggäste grundsätzlich ihr Handgepäck auf nur das Nötigste beschränken.

Insgesamt stehen für Dienstag (22.3.) in Köln/Bonn planmäßig 123 Passagierflüge auf dem Flugplan (60 Abflüge, 63 Ankünfte). Der Flughafen erwartet demzufolge planmäßig rund 12.000 Fluggäste.

Die Passagierkontrollen am Flughafen Köln/Bonn sind eine hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei, die dafür private Sicherheitsdienstleister einsetzt. Der Flughafen ist nicht Tarifpartner, sondern lediglich die Arbeitsstätte, an der der Arbeitskampf ausgetragen wird."

Flughafen Stuttgart

"Streik der Sicherheitskontrolle: Wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals an den Fluggastkontrollen kann es am 22. März 2022 zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Fluggästen wird dringend empfohlen, vor der Fahrt zum Flughafen ihren Flugstatus zu checken, mehr Zeit einzuplanen und wenn möglich, wenig Handgepäck mitnehmen. "