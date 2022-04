Am Flughafen von Mallorca ist deutlich zu spüren, dass in einigen deutschen Bundesländern bereits am ersten April-Wochenende die Osterferien starten. In Son Sant Joan werden zwischen dem 1. und dem 3. April insgesamt 1.933 Flugbewegungen erwartet, die die staatliche Flughafenverwaltung AENA mitteilt.

Der verkehrsreichste Tag wird dabei der Samstag (2.4.). An diesem Tag sind 681 Starts und Landungen vorgesehen. Für Sonntag sind 628 Ankünfte und Abflüge geplant und für den Freitag 624. Nach Angaben der Zeitung "Última hora" handelt es sich dabei um die meisten Flugbewegungen an einem Wochenende im laufenden Jahr. Urlaub 2022: Von diesen deutschen Flughäfen fliegen die Airlines dieses Jahr nach Mallorca Rund 250.000 Fluggäste am Wochenende erwartet Demnach sollen rund 250.000 Fluggäste am Wochenende auf Mallorca ankommen oder von dort wegfliegen. Auch in den kommenden Wochen werden weiter steigende Passagierzahlen erwartet. Die meisten Bundesländer starten erst am 8. April in die Osterferien, die sich dann teilweise bis 23. April hinziehen. Ohnehin haben die deutschen Airlines angekündigt, viele Mallorca-Verbindungen anbieten zu wollen. Das könnte Sie interessieren: Tourismus & Wirtschaft Urlaub zum Spottpreis: Mallorca-Flüge kosten teilweise weniger als eine Tankfüllung Tourismus & Wirtschaft Doppelt so viele Flüge, keine Preiserhöhungen: Die Mallorca-Pläne von Easyjet für den Urlaub 2022 Tourismus & Wirtschaft Hotels auf Mallorca: Großteil der Häuser öffnet zu Ostern So hat unter anderem Eurowings dieses Jahr mehr Flüge im Angebot als im Vor-Pandemie-Jahr 2019. 380 Verbindungen von 24 deutschen Städten aus gibt es mit Eurowings im Sommerflugplan, der am Montag (28.3.) gestartet war. Aber auch Ryanair und Condor haben die Mallorca-Strecken noch einmal ausgebaut, während Tuifly und Easyjet sich bisher vorsichtiger zeigten. Auch die Hotels auf Mallorca tragen der steigenden Nachfrage Rechnung. Im April, so hatte es die Hoteliersvereinigung FEHM vor einigen Wochen angekündigt, sollten bereits rund 80 Prozent der verfügbaren Hotelbetten auf Mallorca Gästen zur Verfügung stehen. /jk