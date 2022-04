Das Angebot für exklusiven Urlaub auf Mallorca wird auch in diesem Jahr größer: Drei neue Fünf-Sterne-Häuser bekommt die Insel in diesem Sommer, zwei haben die Kategorie Vier-Sterne-Plus, und zwei weitere sind Vier-Sterne-Unterkünfte. Hinzu kommen noch zahlreiche weitere kleine Boutique-Hotels, die an dieser Stelle nicht alle aufgezählt werden können.

El Vicenç de la Mar

In Cala Sant Vicenç soll am 1. Juni das Fünf-Sterne-Hotel El Vicenç de la Mar seine Pforten öffnen. Es liegt an der Cala Molins und hat 35 Zimmer. Das exklusivste ist die 73 Quadratmeter große Penthouse Suite mit einer 110 Quadratmeter großen Terrasse, die am ersten Juni-Wochenende für zwei Personen und zwei Nächte ab 2.023 Euro kostet. Auch für die anderen Gäste zugänglich ist eine große Dachterrasse, ebenfalls mit Pool. Um die Verpflegung kümmert sich wie im zur gleichen Gruppe gehörenden Luxushotel El Llorenç del Parc de la Mar in Palma der renommierte mallorquinische Koch Santi Taura. Das Haus verfügt unter anderem über ein Kino, das von den Hotelgästen für private Vorführungen gebucht werden kann.

Kimpton Aysla Santa Ponça

Die Intercontinental Hotels Group steht hinter der neuen Fünf-Sterne-Unterkunft am Country Club in Santa Ponça. Direkt neben dem Tennis Club und dem Golfplatz stehen den Gästen hier ab Sommer 79 Suiten zur Verfügung. Das Hotel verfügt über zwei Außenpools und einen Innenpool, Spa- und Wellness-Landschaft sowie auch Konferenzräume.

Puro Grand Hotel

Das dritte Haus der Puro-Kette eröffnet Anfang des Sommers in der Altstadt von Palma als Fünf-Sterne-Haus. Im Carrer Forn de la Glòria im Stadtpalast Can Coll stehen den Gästen dann 32 Zimmer zur Verfügung, dazu gibt es eine große Dachterrasse und ein Restaurant.

HM Palma Blanc

Deutlich von seiner Umgebung hebt sich das neue Vier-Sterne-Plus-Hotel der mallorquinischen Kette HM im Carrer Ramón y Cajal nahe des Innenstadtrings von Palma ab, das im April öffnen soll. Aus der ehemaligen Reifenfabrik von Firestone ist ein architektonisch ansprechendes Luxushotel geworden. HM legt viel Wert auf Nachhaltigkeit, so werden die Abwässer aus Duschen und Waschbecken für die Toilettenspülung wiederverwendet. Fotovoltaikanlagen decken einen guten Teil des Energieverbrauchs, außerdem gibt es einen eigenen Gemüsegarten und ein Restaurant, in dem mit regionalen Produkten von der Insel gekocht werden soll.

Yurbban Palma

Ein weiteres Stadthotel in der Kategorie Vier-Sterne-Plus eröffnet voraussichtlich im Sommer an der Plaça Madrid im Viertel Es Fortí. Das Yurbban Palma ist das erste Hotel der Kette Smart Rooms aus Barcelona auf der Insel. Geplant sind 56 Zimmer.

Pure Salt Port de Sóller

Der exklusive Ableger der Hotelkette Mac der mallorquinischen Familie Amengual eröffnet im April sein drittes Haus auf der Insel. Die Kette kaufte ein bestehendes Hotel in Port de Sóller und baute es komplett um. Das Haus verfügt über 90 Zimmer, Spa, Schwimmbad und Restaurant und ist als Adults-only-Hotel (ab 14 Jahren) angelegt.

Hilton Mallorca Galatzó

Kein neues Hotel, aber eine Neueröffnung ist das Vier-Sterne-Hotel Hilton Mallorca Galatzó. Die US-Kette und ihr spanischer Partner Galatzó Inversiones will das ehemalige Maritim-Hotel in Costa de la Calma „substanziell renovieren“. Das Hotel bietet 54.000 Quadratmeter Garten, 208 Zimmer, drei Schwimmbäder, Spas, Tennisplätze und Konferenzräume für 390 Personen.

Petit Hotel Monti-Sión

Ab Juni soll das Boutique-Hotel Monti-Sión in Palmas Viertel Sa Gerreria Gäste empfangen. Das Vier-Sterne-Haus im Carrer Socors hat 16 Zimmer, die alle mit neuester Technologie ausgestattet sein sollen.

Hotel Can Cirera

Ebenfalls in der Altstadt von Palma öffnet dieses Vier-Sterne-Hotel am 1. April in einem Palast aus dem 15. Jahrhundert. Es verfügt unter anderem über 19 Zimmer und einen Konferenzsaal.

Meem Townhouse Sóller

Kein Hotel im offiziellen Sprachgebrauch ist die Unterkunft von Albert Bosser im Zentrum von Sóller, weil sie nur sieben Zimmer hat. Das Haus wurde mit Liebe zum Detail renoviert und öffnet demnächst.