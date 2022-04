Neue Saison, neuer Look: Die Fluggesellschaft Condor präsentiert sich 2022 im neuen Design. Die Flüge der Airline nach Mallorca und andere Urlaubsziele finden jetzt im Streifenlook statt. Inspiriert ist der Look laut Pressemitteilung von Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen. Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige wechseln sich jeweils mit weißen Streifen ab.

Der neue Markenauftritt wurde von der Agentur vision alphabet in Berlin konzipiert. „Unser Ziel war es, Condor mit einer besonderen visuellen Eigenständigkeit auszustatten, deren Begründungszusammenhang in Condors Markenkern vereint ist: die Erfindung des Ferienfluges, und den wirkungsvollen Urlaubscode, die Streifen des Sommers, der Freude und der Freiheit", sagt Remo Masala, der Inhaber der Agentur. Auch die Uniformen der Crews an Bord werden dem neuen Design angepasst. Halstücher, Krawatten und Pins von Boden- und Kabinenpersonal werden fortan auch gestreift sein.

Allerdings wird noch nicht jeder Flieger in diesem Jahr bereits im neuen Desing unterwegs sein. Der Wechsel soll nach und nach passieren. Spätestens 2024 soll dann die komplette Flotte umlackiert sein.

Erster Flug im neuen Design am Dienstag

Vorgestellt wurde das neue Design in Toulouse mit der ersten A330neo, die ab Herbst für Condor abhebt. Am Dienstag (5.4.) ist der erste Condor-Flieger im neuen Look auf Strecke: Der Airbus A321 trägt gelbe Streifen und fliegt mittags nach Lanzarote. In den kommenden Wochen werden fünf weitere Flugzeuge der Typen Boeing 757 und Airbus A320/1 umlackiert, sodass im Sommerflugplan sechs Maschinen im neuen Design unterwegs sein werden. Sie fliegen vor allem nach Mallorca, Griechenland, auf die Kanarischen Inseln und nach Ägypten.

Ralf Teckentrup, CEO von Condor zeigte sich zufrieden mit dem neuen Desing: „Condor hat in den letzten zweieinhalb Jahren einen Wandel durchlaufen: Vom Tochterunternehmen eines vertikal integrierten Reisekonzerns hin zur unabhängigen Airline, die stolz auf ihre Historie und Tradition zurückblickt, und gleichzeitig den Weg in die Zukunft antritt. Das wollen wir auch über unseren Auftritt unmissverständlich zum Ausdruck bringen." /pss