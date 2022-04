Der Betrieb am Flughafen von Palma de Mallorca nimmt über Ostern an Fahrt auf und erreicht annähernd Vor-Corona-Niveau. Wie die Flughafenbetreibergesellschaft Aena bekannt gab, sind für zwischen dem 8. und 18. April auf allen Balearen-Flughäfen 9.671 Flugbewegungen vorgesehen - nur 64 weniger als Ostern 2019 und etwa doppelt so viele wie im vergangenen Jahr um diese Zeit.

Alleine am Son-Sant-Joan-Flughafen in Palma de Mallorca stehen für die Ostertage 6.990 Ankünfte und Abflüge an, davon 2.003 nationale und 4.987 internationale. Am meisten los sein wird wohl am Samstag den 9. April (Beginn der Osterferien in NRW und vielen anderen Bundesländern), sowie am Ostersamstag (16.4.). An diesen Tagen sind 740 beziehungsweise 720 Flüge programmiert. /somo