Sowohl in Spanien, wie auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich die Pandemie-Lage und damit die Regelungen und Beschränkungen im Reiseverkehr schnell ändern. Die aktuellen Bestimmungen für eine Reise von und nach Mallorca zusammengefasst:

Reisen von Mallorca nach Deutschland

Ganz Spanien inklusive der Balearen sind seit dem 20. Februar 2022 für die Bundesrepublik kein sogenanntes Hochrisikogebiet mehr.

Trotzdem benötigen Personen ab zwölf Jahren grundsätzlich bei Einreise in Deutschland ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis.

Die Zertifikate über Impfung, Genesung oder negative Testung müssen vor dem Abflug den Fluggesellschaften vorgelegt oder übermittelt werden. Die Nachweispflicht gilt auch bei der Einreise auf dem Landweg.

Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage aber höchstens 90 Tage zurückliegt, vorweisen.

Geimpfte müssen in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache "eine vollständige Schutzimpfung" mit einem der auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts genannten Impfstoffe nachweisen. Seit dem 15.01. ist auch bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson (Jannssen-Cilag) eine Zweitimpfung mit einem der aufgeführten Impfstoffe erforderlich. Die letzte notwendige Impfdosis muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Nach 270 Tagen läuft der Impfschutz ab, weswegen spätestens dann eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) erfolgen muss. Der Nachweis darf in digitaler Form oder auf Papier sein (gelber Impf-Pass), abfotografierte Papiernachweise reichen allerdings nicht aus. Soweit erforderlich sollten auch die erforderlichen Auffrischungsimpfungen erfolgt sein.

Nicht- oder unvollständig Geimpfte oder Genesene müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. Anerkannt sind PCR und Antigen-Tests, die maximal 48 Stunden vor dem (geplanten) Zeitpunkt der Einreise entnommen worden sein dürfen.

Reisende, die weder ein negatives Testergebnis noch einen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen können, dürfen von den Fluggesellschaften nicht befördert werden.

Kinder unter 12 Jahren sind von der 3G-Pflicht ausgenommen.

Weitere Details zu den Einreisebestimmungen können Sie dieser Website des Bundesgesundheitsministeriums entnehmen.

Reisen von Mallorca nach Österreich

Seit 22. Februar gilt in Österreich für Menschen ab 12 Jahren für die Einreise aus sämtlichen Staaten die 3G-Pflicht (geimpft, genesen oder getestet). Wenn jemand bei der Einreise kein 3G-Nachweis vorlegen kann, muss vorab eine elektronische Registrierung und unverzüglich eine Quarantäne erfolgen. Die Quarantäne gilt als beendet, sobald ein negatives Testergebnis vorliegt.

Genesene müssen die ärztliche Bestätigung einer abgelaufenen, molekularbiologisch nachgewiesenen Infektion nachweisen, die höchstens 180 Tage her sein darf.

Geimpfte müssen folgende Regeln beachten:

Eine zweifache Impfung mit AstraZeneca, BioNTech/Pfizer oder Moderna ist ab em Erhalt der Zweitimpfung 270 Tage lang gültig

Eine einfach Impfung mit Johnson und Johnson ist ab dem 22. Tag nach Erhalt der Impfung bis 270 Tage nach der Impfung gültig

Bei Genesenen reicht eine Impfdosis, wobei die Impfung ebenfalls 270 Tage lang gültig ist

Die Booster-Impfung, also die Zweitimpfung nach Johnson und Johnson oder die Drittimpfung nach AstraZeneca, BioNTech/Pfizer oder Moderna darf ebenfalls nicht länger als 270 Tage zurückliegen

Nicht- oder unvollständig Geimpfte oder Genesene müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. Anerkannt sind PCR-Tests, die maximal 72 Stunden vor Einreise, und Antigen-Tests, die maximal 24 Stunden vor der Einreise entnommen worden sind.

Kinder unter 12 Jahren sind von der 3G-Pflicht ausgenommen.

Schwangere, Menschen, die sich nicht gefahrlich impfen können sowie Personen, die zu beruflichen Zwecken einer internationalen Einrichtung oder in diplomatischer oder konsularischer Mission einreisen, sind ebenfalls von der 3G-Pflicht ausgenommen.

Reisen von Mallorca in die Schweiz

Ab dem 17.02.2022 sind die Maßnahmen bei der Einreise in die Schweiz aufgehoben worden. Es muss kein Impf-, Genesungs- oder negativer Test-Nachweis und kein ausgefülltes Einreiseformular mehr vorgelegt werden.

Reisen von Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Mallorca

Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten für Spanien (und damit für Mallorca) als Risikogebiete. Reisende müssen also weiterhin bei der Einreise ein Covid-Zertifikat vorlegen.

Das Covid-Zertifikat muss eines der drei folgenden Sachverhalte belegen: (1) eine vollständige Impfung, die mindestens 14 Tage und höchstens 270 Tage zurückliegt, (2) die Genesung von der Krankheit oder (3) einen negativen PCR- oder Antigentest (Schnelltest), der jeweils nicht älter als 24 Stunden alt sein darf. Die Zertifikate dürfen auf Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch vorgelegt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter zwölf Jahren.

Das Zertifikat muss meistens schon beim Check-in am Flughafen vorgelegt werden. Wer kein einwandfreies Dokument vorlegen kann, darf nicht mit.

Das Einreise-Formular von "Spain Travel Health" muss seit 6.4. nicht mehr vorgelegt werden, wenn man ein digitales EU-Corona-Zertifikat hat. Wer letzteres nicht vorlegen kann, muss es weiter ausfüllen. Dort sind Fragen über den Gesundheitszustand und etwaige Covid-Zertifikate zu beantworten. Am besten geht man dafür auf die Website von Spain Travel Health (SpTH). Dort lässt sich auch eine App herunterladen. Über das Formular wird ein QR-Code generiert, der vorgewiesen werden muss.

Wer bei der Einreise Covid-19-Symptome aufweist oder aber das gegebenenfalls erforderliche Covid-Zertifikat am Flughafen nicht vorweisen kann, muss zu einer weiteren Kontrolle. Dort wird ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Bei positivem Befund wird der Reisende isoliert und in vorbereitete Unterkünfte gebracht. Zusätzlich zur Testpflicht wird bei allen ankommenden Passagieren die Temperatur gemessen. Das geschieht teils unbemerkt über Wärmekameras.

Weitere Informationen zu Spanien-Reisen aus Deutschland finden sich auf einer Seite mit Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts.

Österreichischen Staatsbürgern, die eine Reise antreten, wird empfohlen, von der Reiseregistrierung des österreichischen Außenministeriums Gebrauch zu machen.

Schweizer Touristen und Touristinnen in Spanien empfiehlt die Schweizer Botschaft, sich auf App TravelAdmin zu registrieren.

Wo kann ich für die Rückreise meinen Test machen?

Eine Liste der Möglichkeiten und Anbieter von Corona-Tests auf Mallorca finden sie hier.

Brauche ich einen Corona-Reiseimpfpass?

Nein, aber der macht vieles leichter. Der Covid-Pass wird in Form eines QR-Codes sowohl in Deutschland als auch auf den Balearen ausgestellt und wird jeweils in der gesamten EU anerkannt. Den QR-Code kann man in verschiedenen Apps hochladen oder einfach als Bilddokument oder als Pdf-Format im Handy speichern oder auch ausgedruckt präsentieren.

Urlaub auf Mallorca: Welche Regeln gelten hier?

Eine detaillierte und aktuelle Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln auf Mallorca finden Sie hier.