Die Osterfeiertage auf Mallorca haben unter anderem eine Erkenntnis mit sich gebracht: Die Urlauber sind wieder in Massen zurück auf der Insel. Von Hoteliers, Finca-Vermietern bis hin zu Autoverleihern - alle sind hoch zufrieden mit den Urlauberzahlen in den Osterferien. Besonders rund lief es für die Hoteliers.

Hotels

Nach neuesten Zahlen der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM wiesen in manchen Gebieten auf Mallorca die geöffneten Hotels bis zu 88 Prozent Auslastung auf. In vielen anderen wurde eine Belegung von 85 Prozent erreicht und damit das, was sich die Unternehmer bereits in den Wochen vor Ostern ausgerechnet hatten. Auch die kleinen und zumeist familiengeführten Hotels waren gut besucht - zumindest diejenigen, die geöffnet hatten. Juan Manuel Ordinas, der Präsident der Vereinigung der kleinen und mittleren Hotels, sprach von einer Auslastung von 80 Prozent. Allerdings hätten nur rund 40 Prozent der Hotels in seiner Vereinigung bisher die Pforten geöffnet. Die anderen Unternehmer warteten laut Ordinas noch ab, weil der Buchungsrückgang nach Ostern bis zum Beginn der Hochsaison nicht zu verschmerzen sei.

Ferienvermieter

Auch bei der Vereinigung der Ferienvermieter auf den Balearen, Habtur, ist man glücklich über die Nachfrage an Ostern. Die Erwartungen der privaten Vermieter wurden übertroffen. Die Rede ist von einer Auslastung von 75 bis 80 Prozent. Habtur war von einer Belegung von etwa 70 Prozent ausgegangen. Vor allem Fincas seien im Vergleich zu Apartments stark nachgefragt gewesen, erklärt der Präsident von Habtur, Toni Barceló. Derzeit sind knapp 70 Prozent der verfügbaren Häuser und Ferienwohnungen geöffnet, ab Mai werden auch die ohne Heizung dazukommen.

Landhotels (Agroturismos)

In den kleinen Hotels auf dem Land oder den sogenannten turismos interiores ist die Auslastung an Ostern ebenfalls zufriedenstellend gewesen. Rund 70 Prozent der verfügbaren Kapazitäten seien belegt gewesen, erklärte Miguel Artigues, der Präsident der Vereinigung der Landhotels und turismos interiores (Abati). Im Sommer rechnet Artigues mit einer Auslastung von rund 95 Prozent. Damit wären die Belegungszahlen von vor der Corona-Pandemie erreicht.

Autovermieter

Optimismus nicht zuletzt auch bei den Autoverleihern. Aufgrund von Lieferengpässen in der Weltwirtschaft und der Streiks der Lastwagenfahrer fehlten auf den Inseln zwar immer noch Fahrzeuge, aber die Nachfrage über Ostern konnte befriedigt werden, erklären die Vertreter der beiden Vereinigungen von Mietwagenfirmen auf den Balearen, Antoni Masferrer und Ramón Reus. Derzeit stünden etwa 66 Prozent der Fahrzeugflotte im Vergleich zu 2019 zur Verfügung, rund 80.000 Fahrzeuge. Die Preise seien spürbar höher als in den Jahren vor der Pandemie, was einige Urlauber auch davon abgehalten habe, sich einen Mietwagen zu nehmen. /jk