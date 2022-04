Das Stadtviertel Foners östlich der Avenidas von Palma de Mallorca gelegen ist eigentlich ein ruhiges Wohnquartier für Einheimische. Doch die Anwohner der Gegend fürchten nun, dass es für immer vorbei sein könnte mit dem Frieden. Der Grund: Im Carrer Son Pontivic hat Ende März eine Jugendherberge eröffnet. Das The Boc City bietet Platz für rund 300 Gäste und wirbt damit, "lebenslustig, billig und zentral" zu sein. In Palma gibt es bereits eine Herberge der Kette, das The Boc Palma im Carrer Arxiduc Lluís Salvador.

Die Anwohner beklagen, dass sich der Verkehr, speziell von Taxen, in dieser kleinen und engen Straße bereits vervielfacht habe. Dazu kämen Mietwagen, die häufig die Garagenausfahrten blockierten. Außerdem bereitet den Nachbarn Sorgen, dass die Rezeption 24 Stunden besetzt ist und die jugendlichen Gäste zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- und ausgehen können. Auch die Dachterrasse mit Schwimmbad kommt bei den Anwohnern nicht gut an, im Sommer befürchten sie dort Lärm bis spät in die Nacht.

Wie ein Hotel aus s'Arenal neben dem eigenen Zuhause

The Boc City werde das Zusammenleben im Stadtteil ändern, so die Anwohner. Ein Viertel, das bisher eher im Dornröschenschlaf gelegen habe, bekomme plötzlich 300 Gästebetten, das werde Folgen haben. "Es ist wie wenn man ein Hotel aus s'Arenal neben dein Haus stellt. Uns zittern schon die Knie bei der Vorstellung, dass im Juni die Abiturienten kommen", sagt einer der Anwohner. Zumal die Schlafplätze in den Mehrbettzimmern bereits ab 20 Euro pro Nacht zu haben sind.

Viel in der Hand haben die Nachbarn nicht gegen das Hostel. Die Lizenz der Stadt Palma aus dem Jahr 2020 ist gültig, auch wenn damals bereits die Anwohner dagegen protestierten. Die Nachbarschaftsvereinigung behauptet, der Genehmigungsprozess sei erst nach dem Moratorium für neue Gästebetten in der Innenstadt von Palma in Gang gekommen.

Die zuständige Stadträtin Neus Truyol allerdings versichert, die Herberge sei unter strenger Einhaltung aller Vorschriften genehmigt worden. Außerdem könne diese Art Unterkunft "ein Werkzeug für den Wechsel des Tourismusmodells" sein. /jk