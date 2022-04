Palma de Mallorca bekommt am Montag königlichen Besuch: "Queen Elizabeth" ist ein Kreuzfahrtschiff der berühmten Reederei Cunard und trägt den gleichen Namen wie frühere Schiffe dieser Reederei. Das Schiff wurde am 11. Oktober 2010 in Southampton von Königin Elisabeth II. offiziell getauft und in Italien auf der Fincantieri-Werft in Monfalcone bei Triest gebaut. Es ist 294 Meter lang, 32,3 Meter breit und 90.901 Tonnen schwer. Es hat Platz für nur 2.068 Passagieren, deutlich weniger als andere Schiffe ähnlicher Größe, die von mehr als 900 Besatzungsmitgliedern bedient werden. Auf dem Schiff gibt es laut der Reederei eine Bibliothek mit über 6.000 Büchern und einen "Rasen", um Kricket zu spielen.

Das Luxus-Schiff kommt nur selten nach Palma Das Schiff ankert nur sporadisch bei Palma. Die Cunard Line – im Jahr 1839 gegründet – ist eine der berühmtesten Reedereien der Welt. Sie war ein Pionier im Passagierverkehr auf dem Nordatlantik, besaß einige der berühmtesten Ozeanriesen aller Zeiten, wie die "Queen Mary", und gehört seit 1998 zum Konzern Carnival Corporation.