Die PortBlue Hotel Group hat das Hotel Club Pollentia Resort & Spa im Norden von Mallorca komplett auf Vordermann gebracht und seit dem Jahr 2017 rund 15 Millionen in eine Renovierung investiert. Unter anderem hat die mallorquinische Hotelkette bereits die bisherigen Betten durch höhenverstellbare ersetzt. Damit erfüllt das Hotel zwischen Alcúdia und Port de Pollença nun die Anforderungen, die im neuen Tourismusgesetz für die Balearen verlangt werden.

Der 85.000 Quadratmeter große Komplex mit 532 Zimmern im Norden der Insel, der sich im Besitz der Familie Porto befindet, plant für die kommenden Jahre weitere Renovierungsarbeiten. Bislang wurden 6 Millionen in den Bereich der Ferienhäuser und Suiten investiert. Unter anderem floss ein großer Teil der Gelder in die neuen Betten sowie in die Verbesserung der Energieeffizienz.

Weitere 6 Millionen wurden in das Spa investiert, ein 3.000 Quadratmeter großes Gebäude, das sich über drei Ebenen erstreckt, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Alle Unternehmen, die an der Renovierung beteiligt waren, stammen von der Insel. Damit sollten unnötige Wege vermieden und die Wirtschaft auf Mallorca unterstützt werden.

Neben dem Club Pollentia und zwei Ferienhäusern in Pollença verfügt PortBlue über drei weitere Hotels außerhalb der Insel (La Quinta Menorca, das Ciudad Astorga in León und das Le Sivory in Punta Cana, Dominikanische Republik).

Die Kette verkaufte vor Kurzem zwei Hotels und drei Apartmentkomplexe in der Urbanisation S'Algar in Sant Lluís auf Menorca an den Schweizer Fonds Stoneweg. /jk