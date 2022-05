Die großen Einzelhandelsketten auf Mallorca, wie etwa das Kaufhaus El Corte Inglés oder das Mode-Imperium Inditex mit Marken wie Zara, Stradivarius oder Massimo Dutti wollen den Beginn des Sommerschlussverkaufs auf der Insel um eine Woche vorziehen. Statt wie üblich am 1. Juli soll es dann bereits ab 24. Juni Schnäppchen auf die aktuelle Sommerkollektion geben.

Das hat für einen Aufschrei beim kleinen Einzelhandel gesorgt. Die Vertreter der kleineren Modegeschäfte beklagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 20 Prozent ihrer Sommerware verkauft haben und dass die Nachfrage an diesem Termin noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.

Der 24. Juni ist ein Feiertag

Die großen Modeketten wollen in ganz Spanien bereits am letzten Freitag im Juni, eben jenem 24. Juni, die Rabattaktion starten. Die Besonderheit in Palma: Der 24. Juni ist der Feiertag Sant Joan, womit ein Großteil der Geschäfte nicht öffnen darf, darunter vor allem die kleinen Boutiquen.

Öffnen dürfen nur die Läden in den zentralen Straßen mit einer hohen Urlauberdichte, wie etwa der Passeig del Born oder die Einkaufsstraße Jaume III. Die Läden in den kleineren Straßen müssen also bis 25. Juni warten, bis sie ihre Rabatte starten können.

Am 26. Juni ist verkaufsoffener Sonntag

Die kleineren Einzelhändler sind empört und wollen in den kommenden Tagen abwägen, ob sie sich überhaupt ab dem ersten Tag des Sommerschlussverkaufs beteiligen sollen oder lieber bis 1. Juli warten. Es sei allerdings schwierig, nicht den großen Ketten zu folgen, heißt es. Vertreter des kleinen Einzelhandels, wie Pedro Mesquida oder Toni Gayá sprechen von einer "ruinösen und absurden" Entscheidung der großen Marken. In den kleineren Läden werde es deshalb in den ersten Tagen kaum Rabatte geben, die über 10 Prozent hinausgehen.

Den großen Geschäften kommt ein Start des Sommerschlussverkaufs am 24. Juni auch deshalb gelegen, weil am 26. Juni verkaufsoffener Sonntag in Palma ist - ein wichtiger Umsatztag für die Modeketten. Die kleineren Läden hingegen entscheiden sich üblicherweise mehrheitlich gegen eine Öffnung am verkaufsoffenen Sonntag. /jk