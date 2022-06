Seit Anfang 2021 benennt die deutsche Fluggesellschaft Tuifly ihre neuen Maschinen nach Reisezielen, am Mittwoch (8.6.) war dann Mallorca an der Reihe: Eine neue Boeing 737-8 der Airline des Reiseveranstalters Tui bekam eine Ladung Wasser aus dem Parc de la Mar vor der Kathedrale von Palma de Mallorca über den Schriftzug "Mallorca" geschüttet, der das Flugzeug zwischen dem Cockpit und der vorderen Tür ziert. Taufpatin war die deutsche Unternehmerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl, die inzwischen vor allem als Jurorin in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt ist.