Die Balearen sind das wichtigste touristische Ziel Spaniens, wie die Luftverkehrsdaten vom Mai bestätigen: Die Inselgruppe, zu der auch Mallorca gehört, war die Region mit den meisten internationalen Passagieren. Insgesamt rund 1,6 Millionen Menschen reisten zu den Flughäfen auf Mallorca, Menorca und Ibiza. Das sind fast 22 Prozent aller internationalen Passagiere, die im Mai nach Spanien kamen. Nach Angaben von Turespaña reisen die meisten Touristen mit Billigfluggesellschaften auf die Inselgruppe.

Mallorca, so scheint es, hat sich nach der Corona-Krise wieder vollständig erholt. Der Flughafen in Palma de Mallorca zählte 98 Prozent der Reisenden, die im Rekordjahr 2019 erreicht wurden. Für den Juni sähen die Zahlen ähnlich gut aus, sagte Flughafendirektor Tomás Melgar am Freitag der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Auch da würden die Passagierzahlen sich zu fast 100 Prozent erholen, fügte er hinzu.

Gleichzeitig bereiten Streikdrohungen dem Flughafendirektor Sorgen. Ryanair-Mitarbeiter wollen ab dem 24. Juni an sechs Tagen spanienweit streiken. Sie verlangen bessere Arbeitsbedingungen und einen gemeinsamen Tarifvertrag. Zusätzlich dazu will das Lauda-Personal in Palma an den Wochenenden im Juli streiken. Auch sie wollen sich einen Tarifvertrag erkämpfen. "Wir hoffen, dass die Gewerkschaften und die Fluglinien zu einer Einigung kommen und es somit keinen Streik gibt", sagte Melgar. Falls es doch zu einem Streik käme, werde der Flughafen versuchen, die Folgen abzudämpfen.

16 Prozent der internationalen Passagiere sind Deutsche

Was die Schlangen am Flughafen von Palma angeht, erklärte Melgar, dass sie zum Teil wegen der steigenden Anzahl an Flügen und gleichzeitigem Personalmangel zustande gekommen seien. "Inzwischen ist das Personal aber voll aufgestockt", sagte er. Es sei jetzt vor allem mit Schlangen an der Passkontrolle zu rechnen, die jedoch Passagiere aus der EU sowieso nicht betrifft.

Ganz Spanien hat im Mai 7,7 Millionen Passagiere aus internationalen Flughäfen empfangen. 21,7 Prozent von ihnen flogen auf die Balearen, gefolgt von Madrid (20,7 Prozent) und Katalonien (19,8 Prozent).

Die Balearen liegen vor allem dank britischer und deutscher Touristen so weit vorne. Mehr als 25 Prozent der Passagiere, die nach Spanien kamen, waren aus Großbritannien. Und die meisten von ihnen flogen nach Mallorca, Ibiza und Menorca. Von den insgesamt 1,2 Millionen deutschen Touristen (16 Prozent der internationalen Passagiere in Spanien) flog ebenfalls ein Großteil auf die Balearen. /mwp