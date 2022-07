Easyjet startet am 1. Juli einen Streik in den Flughäfen von Barcelona, Málaga und Mallorca. Insgesamt 9 Streiktage sind geplant: 1., 2., 3., 15., 16., 17., 29., 30. und 31. Juli. Nun hat das spanische Verkehrsministerium festgelegt, wie viele der Flüge als Mindestbetrieb trotzdem starten müssen. Am Flughafen in Palma müssen 51 Prozent der geplanten Flüge stattfinden, in Barcelona 57 Prozent und in Málaga 56 Prozent.

Für den ersten Streiktag gibt die Gewerkschaft USO bisher zwei Flugausfälle für Palma de Mallorca bekannt (Stand 9 Uhr): Der Easyjet-Flug, der um 9.25 Uhr aus London landen sollte, wird nicht ankommen. Dementsprechend fällt auch der Rückflug nach London um 10.25 Uhr aus. Außerdem melden bisher (Stand 9 Uhr) laut USO acht Easyjet-Flüge Verspätung, vier davon bei der Landung in Palma, vier beim Start. Ryanair-Streik: Auswirkungen bisher gering Dieses Wochenende könnte für den Flughafen von Palma schwierig werden, da der Streik von Easyjet am 1. und 2. Juli mit dem Streik der Kabinenbesatzung von Ryanair zusammenfällt. Es sind die letzten zwei von sechs Streiktagen, die Mitarbeiter der irischen Billigairline streiken bereits seit dem 24. Juni. Allerdings sind die Auswirkungen an den meisten Tagen bisher eher gering. Am Donnerstag (30.6.) waren in Palma de Mallorca vier Flüge ausgefallen, ein Hin- und Rückflug nach Santiago de Compostela und ein Hin- und Rückflug nach Barcelona. Außerdem waren laut der Gewerkschaft USO siebzig Flüge verspätet: 39 davon starteten in Palma de Mallorca, die restlichen 31 waren Landungen. Für den 1. Juli kündigt USO (Stand 9 Uhr) keine Flugausfälle bei Ryanair an. Allerdings sechs Verspätungen, zwei bei Starts aus Palma de Mallorca, vier bei Landungen.