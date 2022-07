Fast nur noch Luxushotels in Sóller auf Mallorca

Die Gemeinde Sóller im Nordwesten von Mallorca entwickelt sich zusehends zu einem Hotspot für Luxustourismus. In den vergangenen Jahren ist das Angebot an Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sprunghaft gestiegen. Nun gibt es mehr Gästebetten in diesen Häusern als in den anderen Kategorien zusammen. Noch 2004 war die Zahl der Unterkünfte im Luxusbereich in der Gemeinde verschwindend gering, die meisten Urlauber kamen in Zwei- oder Drei-Sterne-Hotels unter.

Daten des balearischen Tourismusministeriums, auf die sich die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" beruft, zeigen, dass noch 2004 Hotels im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich lediglich sechs Prozent des Angebots an Gästebetten ausmachten. Inzwischen sind es 84 Prozent.

Veränderte Bedürfnisse der Reisenden

Gründe sind, dass von den neu eröffneten Hotels in Sóller und Port de Sóller so gut wie alle vier oder fünf Sterne haben. Dazu wurden viele ältere Häuser aufgewertet und haben nun ebenfalls mindestens vier Sterne.

Der Präsident der Hoteliersvereinigung Sóller, Lluís Rullán, macht vor allem die veränderten Bedürfnisse der Reisenden für diesen Wandel verantwortlich. Hätten sich noch vor zwei Jahrzehnten die meisten Urlauberinnen und Urlauber mit Zwei- oder Drei-Sterne-Hotels zufrieden gegeben, verlangten die meisten nun mindestens Vier-Sterne-Häuser. "Wir haben uns an die Ansprüche der Gäste angepasst", sagt Rullán. Damit einher geht auch eine drastische Steigerung der Durchschnittspreise für eine Hotelübernachtung. Diese lag im Jahr 2002 noch bei 30 Euro pro Nacht. Inzwischen sind es 150 Euro.

Auslastung der Betten spitze

Rullán fügt an, dass es in den zurückliegenden Jahren kaum Veränderungen bei der Zahl der Gästebetten gegeben habe. Außer dem Luxushotel Jumeirah und einigen wenigen anderen seien kaum neue Hotels hinzugekommen. Die meisten neuen Gästebetten wurden in Landhotels und Agrartourismus oder auch Ferienapartments geschaffen. 2004 hatte Sóller noch 2.681 Hotelbetten in 34 Hotels. Heute sind es 3.315 Betten in 51 Hotels. Dazu kommen noch 3.594 Gästebetten in anderen touristischen Unterkünften.

Der Erfolg scheint den Unternehmen in der Tourismusbranche in Sóller Recht zu geben. Im Mai 2022 stand die Gemeinde spanienweit an fünfter Stelle bei der Auslastung der Betten. 72,29 Prozent der Hotelbetten waren belegt.

Der Luxustourismus nimmt auf der Insel auch außerhalb von Sóller deutlich zu. Immer mehr Fünf-Sterne-Hotels öffnen auf Mallorca ihre Pforten. Investoren haben längst das lohnende Geschäft mit den gut betuchten Urlaubern für sich entdeckt und kaufen Häuser auf, um sie zu Luxus-Resorts umzubauen. /jk