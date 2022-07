Immer mehr Menschen kommen angesichts der anziehenden Tourismussaison auf Mallorca und den Nachbarinseln in Lohn und Brot: Die Arbeitsmarktzahlen für die Inseln im Juni waren besser als im Rest von Spanien. Im Vergleich zu Juni 2021 und Mai 2022 ist auf den Balearen die Zahl der Arbeitslosen so stark zurückgegangen wie in keiner anderen autonomen Region des Landes.

Insgesamt waren 34.248 Menschen auf den Inseln arbeitslos gemeldet, 28.501 beziehungsweise 45,42 Prozent weniger als im Juni 2021. Auch um Vergleich zum Mai 2022 sind die Arbeitslosenzahlen gesunken: um 1.955 oder 5,4 Prozent. Fast 600.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Im Durchschnitt waren laut den Daten der spanischen Sozialversicherung im Juni 592.787 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 69.698 mehr als im Vorjahresmonat oder 12,32 Prozent. Im Vergleich zu Mai 2022 waren es 25.940 Menschen oder 4,58 Prozent mehr. Mit diesen Zahlen stehen die Balearen mit weitem Abstand an der Spitze in Spanien. Landesweit ging die Zahl der Arbeitslosen zwischen Juni 2021 und Juni 2022 um 20,30 Prozent zurück und von Mai 2022 auf Juni 2022 um 1,45 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 4,35 Prozent im Jahresvergleich und um 0,57 Prozent im Monatsvergleich. Der balearische Arbeitsminister Iago Negueruela unterstrich die wirtschaftliche Stärke der Insel und sprach von "Vollbeschäftigung". "Noch nie hatten wir derartige Zahlen", sagte Negueruela. Vor allem die Tourismusbranche brummt auf den Inseln, seitdem die Corona-Pandemie nach dem Winter etwas abgeklungen ist. Längst haben fast alle Hotels auf den Inseln geöffnet, am Flughafen landen im Minutentakt Maschinen aus Deutschland, Großbritannien oder Österreich. /jk