Wellen, die an das Ufer plätschern, ein kilometerlanger Sandstrand, entspannte Musik – ein Urlaubsparadies, in dem man auch Spaß haben kann, aber entspannt und in Maßen. So stellt der Verband ABONE die Playa de Palma in einem Video vor. Der Zusammenschluss an Unternehmen rund um den Ballermann will damit Touristen dazu animieren, sich in der Urlauberhochburg zu benehmen. Zu den Unterzeichnern gehören ausgerechnet die großen Feiertempel, die dafür bekannt sind, alles andere als in Maßen Party anzubieten: Teil des Verbands sind die Verantwortlichen von Megapark (Cursach-Gruppe) und Bierkönig (Pascual-Gruppe). Hinzu kommen die Biergärten und Diskotheken Bamboleo, Rutschbahn, Showarena, Salsa Rosa, Las Palmeras, Oberbayern, Bolero, Regine’s und Lunita.