Die Hotel-Konzentration auf Mallorca und den Nachbarinseln geht weiter, immer mehr finanzstarke Investoren kaufen sich in den lukrativen Markt mit dem Tourismus auf den Inseln ein. Nun hat die israelische Gruppe Fattal Hotel Group angekündigt, sechs Häuser auf Mallorca und Ibiza zu kaufen. Insgesamt geht es dabei um 1.119 Hotelzimmer. Die Hotels werden unter der Marke Leonardo Hotels geführt, der Verkauf soll im zweiten Halbjahr 2022 über die Bühne gehen. Alle fraglichen Unterkünfte wurden bislang von der Hotelkette Alua betrieben.

Kaufpreis von 165 Millionen Euro

Auf Mallorca geht es dabei um die Häuser Alua Hawaii Mallorca, Alua Palmanova Bay und das Apartahotel Alua Hawaii Mallorca Suites. Der Kaufpreis für die sechs Unterkünfte beträgt 165 Millionen Euro. In den sechs Hotels wurden bereits Renovierungsarbeiten für rund 14 Millionen Euro ausgeführt. Mit dem Wechsel der Besitzverhältnisse sollen noch einmal 20 Millionen Euro in die Verbesserung der Häuser fließen. Mit den sechs neuen Häusern verfügt die Fattal Hotel Group dann über 17 Hotels in Spanien.

Die Fattal Hotel Group ist bislang vor allem in Israel und Deutschland stark vertreten, vor allem im Business-Segment. Das Ziel des Unternehmens ist aber, in Zukunft stärker auf Freizeitreisen zu setzen. /jk