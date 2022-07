Mit einem großen Feuerwerk, einem meterhohen Geburtstagskuchen, großartigem Essen und Unmengen an Moët-Chandon-Champagner hat die deutsche Schörghuber-Gruppe am Donnerstagabend (21.7.) auf Mallorca das 20-jährige Bestehen ihres Hotels St. Regis Mardavall gefeiert. Das Fünf-Sterne-Plus-Haus in Costa d'en Blanes im Südwesten der Insel sei seither in einem konstanten Wandel, hob die Eigentümerin Alexandra Schörghuber in ihrer Begrüßung der Gäste hervor. Nach den jüngsten Neuerungen - der Umgestaltung der Hotelbar sowie des Sterne-Restaurants Es Fum - stünden als nächste Projekte der Umbau eines weiteren Restaurants sowie die Öffnung des Pool-Bereichs hin zum Meer an.

