Dass ein reibungsloser Ablauf am Flughafen von Son Sant Joan nicht unbedingt selbstverständlich ist, macht die große Zahl an Verbindungen und Passagieren deutlich. Der etwa acht Kilometer östlich von Palma gelegene Flughafen gehört zu den verkehrsreichsten in Spanien. Hinter Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat ist es der Airport mit den meisten Fluggästen des Landes. Im vergangenen Jahr waren es – noch beeinträchtigt durch die Corona-Pandemie – 14,5 Millionen Fluggäste. 2019 war mit 29,7 Millionen Passagieren ein neuer Rekord erreicht worden. 2020 waren es lediglich 6,1 Millionen Fluggäste.

Gut 141.000 Flugbewegungen standen 2021 etwa 218.000 in Madrid und 164.000 in Barcelona gegenüber. Zum Vergleich: In Frankfurt/Main gab es 2021 rund 262.000 Starts und Landungen, in Düsseldorf etwa 82.200. Die Saisonabhängigkeit auf Mallorca ist stark ausgeprägt. 2021 waren 85 Prozent der Fluggäste zwischen April und Oktober unterwegs.

Die meisten Passagiere kommen aus Deutschland

Rund 70 Prozent der Reisenden waren im Jahr 2021 auf internationalen Flügen unterwegs, 30 Prozent innerhalb von Spanien. Die meisten Passagiere, auch absolut gesehen, fliegen von und nach Deutschland. Im vergangenen Jahr landeten und starteten in Son Sant Joan 4.814.000 Passagiere aus Deutschland. Spanien mit 4.792.000 Reisenden nahm knapp dahinter Platz 2 ein. Die weiteren Länder folgten mit einigem Abstand. Auf Rang 3 sind Fluggäste aus Großbritannien zu finden (1.381.000 Passagiere). Dahinter folgen Frankreich (681.000) und die Schweiz (615.000).

Sechs der zehn Städte mit den meisten Passagieren von Palma aus liegen in Deutschland, wenngleich die beiden spanischen Metropolen Barcelona und Madrid mit 1,2 bzw. 1,14 Millionen Fluggästen pro Jahr auf den ersten Plätzen liegen. An dritter Stelle rangiert Düsseldorf mit 697.000 Reisenden. Das bedeutet, fast jeder 20. Reisende in Son Sant Joan ist zwischen Palma und Düsseldorf unterwegs. Knapp dahinter folgen Frankfurt, Berlin, Köln/Bonn und Hamburg. München liegt auf Rang 9. Am Ende der Top 10 steht Zürich.

Ryanair hat am Flughafen Mallorca einen Marktanteil von 22 Prozent

Eindeutiger Platzhirsch bei den Fluggesellschaften in Son Sant Joan ist Ryanair. Der irische Billigflieger transportierte allein im Jahr 2021 knapp 3,2 Millionen Passagiere von und nach Palma. Das waren zwar 43 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber die Iren kommen damit auf einen Marktanteil von 22 Prozent auf Mallorca. Die Airline bot vergangenes Jahr 72 Routen von Palma aus an. Auf Platz 2 rangiert Eurowings mit gut zwei Millionen Fluggästen,was einem Marktanteil von 14 Prozent entspricht, und 21 Strecken. Insgesamt operieren am Flughafen auf der Insel 56 Airlines, 13 davon sind im Low-Cost-Bereich unterwegs. Sie sichern sich allerdings mit 66 Prozent der Fluggäste den Löwenanteil.

Der Flughafen von Palma wurde am 7. Juli 1960 offiziell als internationaler Airport eingeweiht, nachdem er zuvor als Militärbasis diente. Bis dahin waren die Urlauberflüge am Flugplatz Son Bonet in der Gemeinde Marratxí angekommen. Nach und nach wurde der Flughafen ausgebaut, und er besitzt inzwischen vier Terminals. 83 Boarding Gates gibt es in den vier Terminals. Des Weiteren hat der Flughafen 192 Check-in-Schalter, drei VIP-Lounges und eine Premium-Lounge. 38 Restaurants und Cafeterien stehen den Reisenden zur Verfügung sowie 49 Geschäfte.