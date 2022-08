In den Urlaubsorten Can Picafort und Cala Ratjada sind aktuell wieder deutsche Polizisten im Dienst, die ihre spanischen Kollegen während der Hochsaison unterstützen. Wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung bekanntgab, sind die Bundespolizisten bereits seit dem 15. Juli auf der Insel und bilden mit den einheimischen Beamten zusammen gemischte internationale Patrouillen, die sogenannten "patrullas mixtas".

Wie es heißt, sind neben deutschen Polizisten auch Kollegen der französischen Gendarmerie und der italienischen Carabinieri im Einsatz. Dadurch soll gerade in den typischen Urlaubergegenden für mehr Sicherheit gesorgt werden. Durch den Einsatz der ausländischen Sicherheitskräfte erhofft man sich zum einen mehr Respekt seitens der Urlauber, zum anderen soll ihnen die Möglichkeit geboten werden, ihre Anliegen in ihrer Muttersprache vortragen zu können. Konkret arbeiten noch den ganzen August und September lang drei deutsche Polizisten im Gemeindegebiet Santa Margalida, zu dem auch Can Picafort gehört, sowie einer auf der Wache in Artà, die auch den Bereich Cala Ratjada mit abdeckt. An den Küstenorten der Gemeinde Calvià werden ein Franzose und ein Italiener eingesetzt, ein weiterer französischer Beamter ist in Sóller stationiert. Die Kooperation hat auf Mallorca bereits jahrelange Tradition. /somo