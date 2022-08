Gleich zwei Notlandungen hat es am Dienstag (9.8.) am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca gegeben. Beide gingen allerdings glimpflich aus, es gab keine Verletzten.

Der erste Vorfall geschah gegen 16 Uhr. Wie die Flughafengesellschaft Aena mitteilt, bemerkte der Pilot einer Tui-Maschine, die von Palma nach Amsterdam unterwegs war, kurz nach dem Start ein Problem am Fahrwerk des Flugzeugs. Daher entschloss er umzudrehen. Er meldete dem Kontroll-Tower von Son Sant Joan sein Problem, die wiederum die Feuerwehr des Flughafens und der Stadt Palma riefen. Die Notlandung der Maschine, die mit Passagieren unterwegs war, ging aber ohne Probleme, die Einsatzkräfte mussten nicht eingreifen. Flughafen in Palma de Mallorca: In einem Flugtaxi bricht Feuer aus Eine halbe Stunde später, als am Flughafen gerade wieder Normalität eingekehrt war, kam der Notruf eines zweiten Flugzeugs im Tower ein. Das Charterflugzeug der Fluggesellschaft Emirates mit 14 Passagieren war auf dem Weg zum John-Lennon-Flughafen in Liverpool, als kurz nach dem Start an Bord ein Feuer ausbrach. Wieder kam die Feuerwehr von Palma an den Flughafen, aber wieder verlief alles ohne Zwischenfälle. Weder Passagiere noch Besatzung wurden verletzt, auch wenn die Situation laut Aena "kompliziert" war. Der Flugplan von Son Sant Joan wurde durch die beiden Notlandungen nicht durcheinander gebracht.