Der Urlauberstrom auf Mallorca reißt (noch) nicht ab. Am letzten August-Wochenende gibt es an den drei Flughäfen der Balearen insgesamt 4.603 Flugbewegungen, das sind 0,52 Prozent mehr als am letzten Wochenende im August 2021, als 4.579 Flüge durchgeführt wurden, und 0,13 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019, vor der Pandemie, als 4.597 Flüge stattfanden.

An diesem Samstag (27.8.) wird es 1.643 Starts und Landungen geben, eine ähnliche Zahl wie am vierten Samstag im August 2019, als es 1.636 waren. Das ergeben die von Aena bereitgestellten Daten. Allein am Flughafen von Palma wird es am Samstag insgesamt 1.018 Ankünfte und Abflüge geben - zwei weniger als im Jahr vor der Pandemie. 806 der Verbindungen gehen an Orte außerhalb von Spanien, 212 nationale Flüge sind dabei. Aena hat für diesen Samstag 416 Flüge am Flughafen von Ibiza geplant, mehr als die 392 im Jahr 2019, und es werden 286 internationale Flüge und 130 Inlandsflüge auf der Insel erwartet. Wie geht es im September weiter? Nach einer Hauptsaison, in der die Inseln brummten wie in früheren Zeiten, ist noch unklar, wie es im September mit dem Urlauberzustrom weitergeht. Die Aussichten sind durchwachsen, auch wenn die Hoteliers mit einer Auslastung ihrer Häuser von bis zu 73 Prozent einen guten Monat erwarten. Allerdings warnt der Verban auch, dass noch nichts in Stein gemeißelt ist. Probleme wie Streiks und Flugannullierungen können zu Schwankungen führen, gleichzeitig erschwert auch der anhaltende Trend zu kurzfristigen Buchungen eine Prognose. /jk