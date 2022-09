Bis zu diesem Jahr hatten die Balearen noch nie die Marke von 600.000 Beschäftigten geknackt. Nun ist das zum zweiten Mal in Folge passiert. Wie Wirtschaftsminister Iago Negueruela am Freitag (2.9.) bekannt gab, zählte die Inselgruppe im August 606.422 Beschäftigte. Die Zahl sinkt im Vergleich zum Juli (606.647 Beschäftigte) leicht, allerdings ist das im Rahmen der saisonalen Schwankungen so üblich. Somit ist es für Mallorca und die Nachbarinseln der August mit den bisher höchsten Beschäftigungszahlen.

Arbeitsmarkt: So viele unbefristete Verträge auf Mallorca und den Nachbarinseln wie noch nie Auch die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie seit vielen Jahren nicht mehr. 35.758 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet. Das waren zum einen beinahe halb so viele wie vor einem Jahr (46,7 Prozent), aber auch weniger als beispielsweise im Vor-Pandemie-Jahr 2019. Zuletzt waren 2007 weniger Menschen im August arbeitslos gemeldet. Insgesamt liegen die Inseln mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent nahe an der Vollbeschäftigung. Spanienweit lag die Arbeitslosenquote im August bei 12,6 Prozent. Worauf Negueruela besonders starken Wert legte ist, die Anzahl der Beschäftigten mit unbefristetem Vertrag. Gerade in der Tourismus-Branche geben Arbeitgeber auf den Balearen häufig nur befristete Verträge aus, was für die Arbeitnehmer eine große Unsicherheit und häufig auch Arbeitslosigkeit im Winter zur Folge hat. Waren 2019 noch 14,9 Prozent der neuen Arbeitsverträge im August unbefristet, sind es jetzt 63 Prozent. Damit steigt insgesamt die Zahl der Angestellten mit unbefristeten Verträgen auf ein Rekordhoch von 173.148.