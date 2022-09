Wer selbst im August von Palma de Mallorca abgeflogen oder dort gelandet ist, hat es bemerkt: Die Passagierzahlen haben sich nach der Corona-Pandemie wieder beinahe auf dem Niveau von 2019 eingependelt. Das zeigt auch die am Montag (12.9.) veröffentlichte Statistik des Flughafenbetreibers Aena. Demnach wurden im August am Flughafen von Son Sant Joan 4.161.847 gezählt. Das waren lediglich 2,8 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2019. Dabei hat sich der innerspanische Markt überdurchschnittlich gut erholt. Die 882.934 registrierten Fluggäste waren 11,1 Prozent mehr als im August 2019.

Auf internationalen Flügen waren 3.277.413 Passagiere unterwegs, rund 6 Prozent weniger als vor drei Jahren. Unter den ausländischen Reisenden hatten einmal mehr die Deutschen die Nase vorn. Insgesamt waren es 1.254.381 Deutsche . Die Briten landeten mit 834.210 Fluggästen in diesem Ranking auf Platz 2. Besonders stark gestiegen ist die Nachfrage nach Mallorca-Flügen im August in Frankreich. Die 204.143 Passagiere bedeuten ein Plus von 22,7 Prozent.

Passagierzahlen von 2019 beinahe erreicht

Die Flugzeuge waren im Schnitt nicht ganz so voll besetzt wie vor der Pandemie. 28.838 Flüge gab es allein im August und damit sogar 0,2 Prozent mehr als im August 2019.

Die Statistik für das gesamte Jahr 2022 weist für den Flughafen von Palma de Mallorca bisher 19.940.440 Reisende aus, rund 5,4 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. 14.731.780 davon waren Passagiere aus anderen Ländern, was einem Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Jahres 2019 entspricht. Gleichzeitig hat sich die Zahl der innerspanischen Reisenden auf 5.199.692 erhöht. Das waren 2,9 Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 0,7 Prozent auf 153.602. /jk