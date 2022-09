Einmal mehr wollen am Freitag (16.9.) die Fluglotsen in Frankreich in den Ausstand gehen. Deshalb wird es wohl den ganzen Tag über im französischen Luftraum zu starken Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen. Auch zahlreiche Mallorca-Flüge von und nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz dürften von Verspätungen und Ausfällen betroffen sein, da ein Großteil der Routen durch französischen Luftraum führt. Mehrere Airlines haben bereits auf die Gefahr von Annullierungen und Verspätungen hingewiesen. Der Ausstand der französischen Fluglotsen soll am Freitag um 6 Uhr beginnen und 24 Stunden bis Samstag (17.9.) um 6 Uhr andauern.

