Die Balearen-Regierung hat am Dienstagabend (27.9.) den diesjährigen Tourismuspreis vergeben. Eine der Preisträgerinnen ist die deutsche Unternehmerin Alexandra Schörghuber. Die 64-Jährige erhielt den Preis in der Kategorie "Botschafterin für die Insel". Mit ihren Hotels und Golfplätzen auf der Insel habe die Unternehmensgruppe Schörghuber erheblich dazu beigetragen, die Marke Mallorca als Ziel für Qualitätstourismus zu etablieren.

Drei Hotels auf der Insel

Auf der Insel betreibt das Familienunternehmen drei Luxushotels: Das St. Regis Mardavall, das Castillo Hotel Son Vida und das Sheraton Arabella Golf Hotel. Auch der Golfplatz in Son Vida gehört zu Schörghuber. Die gebürtige Frankfurterin steht seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes Stefan im Jahr 2008 dem Stiftungsrat der Firma vor.

In Deutschland ist das in München ansässige Unternehmen zudem in den Bereichen Immobilien sowie Brauereien tätig. So gehört unter anderem die Paulaner-Brauerei zur Gruppe. In Chile betreibt Schörghuber außerdem eine Lachszucht.

Seit Jahren sorgt das Unternehmen zudem für eines der gesellschaftlichen Highlights auf der Insel: Ende Juli lädt die Gruppe stets Vertreter aus der einheimischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu einem Sommerfest in eines ihrer Hotels. Bei der diesjährigen Feier - der ersten seit der Pandemie - wurde das 20-jährige Bestehen des Hotels St. Regis Mardavall gefeiert.

Die weiteren Preisträger

Neben Schörghuber wurde auch die Schweizer Familie Erhardt von den Universal Hoteles ausgezeichnet. In mehr als 50 Jahren habe die Familie wesentlich dazu beigetragen, den Tourismus auf der Insel, insbesondere in Colònia de Sant Jordi, zu fördern, so die Begründung.

Weitere Preisträger waren unter anderem die Gewerkschaftsvertreter Manuel García Arenas und Cecilia Brizuela Mosquera für ihren Einsatz für die Arbeitnehmerrechte und die mallorquinische Radsportlerin Mavi Garcia als Aushängeschild für die Inseln. Daneben wurden auch Unternehmen und Akteure von den Nachbarinseln Mallorcas geehrt.