Luxus-Kreuzer "Le Champlain" legt erstmals in Palma de Mallorca an

Das Kreuzfahrtschiff "Le Champlain" ist am Donnerstag (6.10.) zum ersten Mal in den Hafen von Palma de Mallorca eingelaufen. Das Schiff gehört der Kreuzfahrtgesellschaft Compagnie des Iles du Ponant, die auf Yacht-Kreuzfahrtschiffe spezialisiert ist. Die Kreuzer sind nicht allzu groß, dafür umso luxuriöser. "Le Champlain" ist 131 Meter lang und 18 Meter breit, wiegt 9.976 Tonnen und hat eine Reisegeschwindigkeit von 12,5 Knoten.

Im Gegensatz zu den großen Kreuzfahrtschiffen mit Tausenden Passagieren hat der Luxus-Kreuzer nur Platz für maximal 184 Gäste in 92 Kabinen. Außerdem sind 118 Besatzungsmitglieder an Bord. Laut der Kreuzfahrtgesellschaft herrscht auf dem Schiff eine "intime und kultivierte Atmosphäre mit einem sehr persönlichen Service". An Bord befinden sich zwei Restaurants, ein Theater, das groß genug für alle Passagiere ist, ein Fitnessraum, ein Spa und die Blue Eye Lounge, die sich 2,5 Meter unter der Wasserlinie befindet, damit Passagiere die Unterwasserwelt beobachten können. Es gibt auch die Möglichkeit, Wassersportarten auszuprobieren.

Luxus-Kreuzfahrtschiff: 6.420 Euro für sieben Nächte

Am Bau des Schiffes waren zwei verschiedene Werften beteiligt. Der Rumpf wurde im rumänischen Tulcea gebaut, dann wurde das Schiff im norwegischen Alesund fertiggestellt. Seit 2018 ist es auf den Meeren unterwegs. Das Schiff hat Zwillinge, die Palma bereits bei anderen Gelegenheiten besucht haben, wie die "Le Laperouse", die "Le Bougainville", die "Le Jacques Cartier" und die "Le Bellot". Der Name "Le Champlain" ist eine Hommage an den französischen Seefahrer und Entdecker Samuel de Champlain.

Das Schiff kam am Donnerstag auf Málaga nach Palma als weiterer Stopp in einer Kreuzfahrt durch das Mittelmeer, die von Lissabon ausging und auch Cádiz besuchte. Nächstes Ziel ist Valencia, die Kreuzfahrt endet am Samstag in Barcelona. Für eine Mittelmeertour mit sieben Nächten an Bord zahlen die Passagiere für die günstigste Kabine für zwei Personen 6.420 Euro. Im Oktober wird "Le Champlain" noch weitere Male in den Hafen von Palma einlaufen.