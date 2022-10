Monatelang hatte sie den Bauträgern des neuen Hotels Formentor den Rücken gestärkt, jetzt hat die zuständige Gemeinde Pollença überraschend einen Rückzieher gemacht. Die Bauarbeiten auf der Halbinsel im Nordosten von Mallorca müssen innerhalb von 24 Stunden zum Stillstand kommen, da ein "schweres Vergehen" gegen die Bau- und Raumordnungs-Vorschriften vorläge, heißt es nun in einem von Bürgermeister Andrés Nevado am Montag (24.10.) unterzeichneten Dekret.

Der Bauträger Formentor Bay S.L. hat das historische Hotel bereits komplett abgetragen, obwohl die Baugenehmigung nur den Um- und Ausbau vorsah. Über die Umgestaltung des 1929 eröffneten, von einem Park umringten und in einem Naturschutzgebiet liegenden Hauses wird seit Jahren gestritten. Die mallorquinische Hotelkette Barceló hatte das Hotel Formentor im Dezember 2020 für rund 165 Millionen Euro an den Investmentfonds Emin Capital verkauft. Hinter dem Fonds steht der mexikanische Milliardär Fernando Chico Pardo. Zukünftiger Betreiber des Hauses ist die Luxus-Hotelkette Four Seasons.

Architekt: "DNA des Hotels Formentor" bleibt bei Wiederaufbau erhalten

„Der Komplettabriss war zunächst nicht vorgesehen, aber als die Grundmauern freigelegt wurden, war klar, dass alles neu gemacht werden muss", hatte der zuständige Baudezernent Tomeu Cifre noch Ende September gegenüber der MZ erklärt. Die Pläne des Architekturbüros Carlos Lamela sehen einen weitgehend originalgetreuen, aber um 15 Prozent erweiterten Wiederaufbau vor. „Die DNA des Hotels Formentor bleibt während des gesamten Umbauprozesses erhalten, und der Geist des ursprünglichen Entwurfs wird in seiner Gesamtheit beibehalten“, schrieb Lamela der MZ.

Sowohl die Oppositionspartei im Rathaus Junts Avançam als auch die Umweltschutzgruppe Gob hatten jedoch in den vergangenen Wochen und Monaten ein ums andere Mal angeprangert, dass Abriss und Neubau nicht von den vorliegenden Genehmigungen gedeckt sei. Das gesteht jetzt nun auch das Rathaus ein, das erst kürzlich noch damit argumentiert hatte, ein Baustopp würde Arbeitsplätze gefährden.

Bauträger Formentor Bay kann innerhalb von zwei Monaten neue Genehmigung beantragen

Formentor Bay S.L. hat die Möglichkeit, Einspruch gegen den Baustopp einzulegen. Laut dem Dekret vom Montag muss der Bauträger nun innerhalb von zwei Monaten eine modifizierte Baugenehmigung beantragen. Deren Bearbeitung im Rathaus könnte dann - so darf angesichts der Vorgeschichte angenommen werden - wohlwollend erfolgen. Die Oppositionspartei Junts Avançam sowie die Umweltschützer vom Gob fordern indes einen gänzlichen neuen Raumordnungsplan für das Gebiet.

Das Traditionshaus, in dem schon Winston Churchill, Audrey Hepburn, Charlie Chaplin oder auch Bundeskanzler Helmut Schmidt nächtigten, soll eigentlich im Jahr 2024 wiedereröffnen. Der Anspruch lautet, daraus wieder das exklusivste Hotel der Insel zu machen. Vorgesehen sind 110 Zimmer.