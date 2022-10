Trotz fehlerhafter Baugenehmigung: Die Arbeiten am legendären Hotel Formentor auf Mallorca dürfen weitergehen

Hin- und her um das berühmte Hotel Formentor im Nordenosten Mallorcas: Der Bürgermeister von Pollença, Andrés Nevado, hat am Freitag (28.10.) ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Abriss des Gebäudes genehmigt wurde. Zuvor hatte der Bauträger Formentor Bay S.L. das historische Hotel bereits komplett abgetragen, obwohl die Baugenehmigung nur den Um- und Ausbau vorsah. Erst Anfang der Woche hatte Pollença als zuständige Gemeinde daher per Dekret befohlen, die Bauarbeiten auf der Halbinsel zu stoppen. Es läge ein "schweres Vergehen" gegen die Bau- und Raumordnungsvorschriften vor, hieß es von Bürgermeister Nevado am Montag (24.10.).

Zwei technische und juristische Gutachten haben nun den Bürgermeister zum Umdenken gebracht, weswegen die Abrissarbeiten weitergehen dürfen. Allerdings hat der Bauträger wohl fürs erste nur die Erlaubnis, das Gebäude fertig abzureißen. Für den Wiederaufbau sind noch nicht alle Genehmigungen da. Hotel Formentor auf Mallorca: Opposition verlangt Baustopp Die Opposition verlangt unterdessen, dass die Arbeiten am Hotel weiterhin still stehen, da die Besitzer "nur die Erlaubnis hatten, das Hotel zu renovieren". In diesem Sinne fügten Oppositionspolitiker hinzu: "Jetzt gibt es kein Hotel mehr, also gibt es nichts zu reformieren, es ist ein Neubau". Über die Umgestaltung des 1929 eröffneten, von einem Park umringten und in einem Naturschutzgebiet liegenden Hauses wird seit Jahren gestritten. Die mallorquinische Hotelkette Barceló hatte das Hotel Formentor im Dezember 2020 für rund 165 Millionen Euro an den Investmentfonds Emin Capital verkauft. Hinter dem Fonds steht der mexikanische Milliardär Fernando Chico Pardo. Zukünftiger Betreiber des Hauses ist die Luxus-Hotelkette Four Seasons. Hotel Formentor: Was bleibt übrig von Mallorcas berühmtester Gästeunterkunft?