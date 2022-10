Die von der Schweizer Familie Erhart geführte Hotelkette Universal, mit 17 Hotels auf Mallorca, ist nicht gerade für Prunk oder verschwenderischen Konsum bekannt. In der Eigenbeschreibung spielt vielmehr das Adjektiv "solide" eine große Rolle. Nach überstandener Corona-Krise nahm die Familie das 75-jährige Bestehen der Firma, den Abschluss einer sehr guten Saison, einen neuen Markenauftritt und den Generationenwechsel in der Unternehmensführung nun aber doch zum Anlass, groß zu feiern.

Wirklich groß: Die Erharts luden am Sonntag (30.10.) sämtliche über 500 Mitarbeiter plus Geschäftspartner und Freunde zu einer mit Show-Acts gespickten Gala in die Showbühne Son Amar vor den Toren Palmas ein.

Der Intensität des Applauses für den Präsidenten Philippe Erhart und seinen Sohn und neuen Unternehmenschef Yannick Erhart nach zu urteilen, stimmt bei Universal Beach Hotels - so der neue Markenname - auch das Betriebsklima. Die derzeit langjährigste, an diesem Abend wie auch andere Kollegen geehrte Mitarbeiterin bringt es auf 49 Jahre Betriebszugehörigkeit. "Ihr seid unser wichtigstes Kapital", bescheinigte denn auch Philippe Erhart in seiner Rede.

In der ausrangierten Militärmaschine 1949 auf Hochzeitsreise nach Mallorca

Ein zehnminütiges, auf den gleich drei Großbildschirmen von Son Amar projiziertes Video ließ noch einmal die Firmengeschichte Revue passieren, begonnen bei Alfred Erhart, einem Schweizer Philosophie-Studenten, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit ausrangierten US-Militärflugzeugen zunächst ein Frachtunternehmen betrieb, 1949 auf der Hochzeitsreise die Reize Mallorcas für sich entdeckte und dann 1955 eine Charter-Fluggesellschaft gründete, mit der er die Schweizer auf die Insel zu fliegen begann.

1962 eröffnete Erhart dann mit dem Aquamarin in Sant Elm das erste Hotel. "Mein Vater sagte, da müssen Schweizer Standards her", erzählt Philippe Erhart in dem Video. Nach und nach folgten dann immer mehr Universal-Hotels, an den jeweiligen Orten oft die ersten Hotels überhaupt, immer am Strand, immer auf Familien ausgerichtet. Über die Jahre wuchs so eine der größten Hotelketten auf Mallorca heran.

"Die Geschichte von Universal entspricht weitgehend der Geschichte des Tourismus auf Mallorca", bescheinigte denn auch der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in seiner Gratulation in Son Amar. "Ihr steht für diese Geschichte, und das auf eine bescheidene, diskrete Art, die keine großen Schlagzeilen macht - was nichts daran ändert, dass Ihr die Ersten wart."

Universal wagt den Sprung auf eine andere Balearen-Insel: Ab Juni 2023 neues Hotel auf Formentera

Mit dem neuen Geschäftsführer Yannik Erhart steht nun eine Auffrischung an, mit neuem Markennamen und der Aufwertung mehrerer Häuser. Das Aquamarin in Sant Elm wird zu einem Boutique-Hotel mit Beachclub-Charakter, das Lido Park in Peguera bekommt ein Spa und das Grand León in Colònia de Sant Jordi wird zum 5-Sterne-Haus.

Vor allem aber wagt Universal erstmals den Sprung übers Wasser: Im Juni soll auf Formentera ein neu gebautes Hotels mit 31 Suiten eröffnen, das erste außerhalb von Mallorca. An dem "soliden" Grundkurs soll sich dennoch nichts ändern, versprach Yannik Erhart in seiner Rede: "Wir sind ein Familienunternehmen mit sehr langfristiger Perspektive."