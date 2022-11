Am 5. August hat Mallorca einen neuen Rekord aufgestellt: Einwohner und Urlauber zusammengezählt waren an diesem Tag 1.474.595 Menschen auf der Insel - so viele wie nie zuvor. Das geht aus den Daten hervor, die das Balearische Institut für Statistik (IBESTAT) am Mittwoch (2.11.) veröffentlicht hat. Der bisherige Rekord wurde am 8. August 2017 aufgestellt, als 1.473.973 Menschen auf Mallorca waren.

Das Jahr 2017 hält unterdessen weiterhin einen anderen Rekord: Damals waren im August jeden Tag durchschnittlich 1.434.094 Menschen auf Mallorca, dieses Jahr waren es "nur" 1.431.595. Bedenkt man, dass die Einwohnerzahl auf Mallorca bei der letzten Zählung im Jahr 2021 bei 912.544 Menschen lag, waren im August jeden Tag mehr als eine halbe Million Menschen zusätzlich da, auf jeden Urlauber kamen nicht einmal zwei Einwohner. Tourismus auf Mallorca hat sich erholt Der neue Rekord bestätigt, was Hoteliers, Reisebüros und Einwohner bereits gesagt hatten: Der Tourismus hat sich auf Mallorca nach der Pandemie wieder erholt. Der Aufwärtstrend zeichnete sich bereits zu Ostern ab und verstärkte sich im Mai, Juni und Juli. Der Höhepunkt kam natürlich im August, dem Monat, in dem die Bevölkerungsdichte auf Mallorca traditionell am höchsten ist, da die Touristensaison ihren Höhepunkt erreicht. Der 5. August war auch der Tag in diesem Jahr mit der höchsten Bevölkerungskonzentration auf den Balearen insgesamt: 2.048.863 Menschen waren auf der Inselgruppe. Rekord bleibt allerdings weiterhin der 9. August 2017, als sich 2.071.124 Menschen auf den Balearen versammelten.