Neuer Besucherrekord auch außerhalb der Hochsaison: Am vergangenen 1. September wurden auf den Balearen exakt 1.845.122 Personen gezählt. Das sind so viele wie nie an einem Tag in diesem Monat auf den Inseln und noch einmal knapp 9.000 mehr als am bisherigen September-Rekord-Tag, dem 2.9.2019. Betrachtet man nur Mallorca, wurde im September jedoch kein neuer Rekord aufgestellt. Mit 1.341.513 am 2. September blieb die Zahl hinter dem Wert von 2019 zurück.

Errechnet hat die Zahl das balearische Statistikamt (Ibestat), es führt eine eigene Statistik über die sogenannte "presión humana", also die Zahl von Bewohnern und Urlaubern, die sich gleichzeitig auf den Inseln befinden. Der neue Wert nährt auch die anhaltende Overtourism-Debatte auf Mallorca. Nach den Einbrüchen der Corona-Jahre 2020 und 2021 stieg die Zahl der ausländischen Urlauber auf den Balearen wieder auf Vor-Corona-Werte.

Zumindest in Palma bleiben die meisten Hotels auf Mallorca den Winter über geöffnet

In diesem Jahr schien es fast so, als ob die Urlaubssaison nie zu Ende geht. Die hohen Temperaturen, die Reiselust nach Corona oder auch die Herbstferien in wichtigen Herkunftsländern wie Deutschland sorgten auch in der Nachsaison für volle Strände und viele Urlauber. Erst in der zweiten Oktoberhälfte wurden mehr und mehr Hotels auf der Insel nach und nach geschlossen. Rund ein Viertel soll aber auch den Winter über für die Urlauber offenstehen. Das sind vor allem die Hotels in Palma, die speziell an den Wochenenden gut gebucht sind.

Der Tag mit den meisten Menschen gleichzeitig auf den Balearen war in diesem Jahr offiziell der 5. August. Für dieses Datum haben die Statistiker 2.048.863 Personen registriert - kein neuer Rekord. Die Höchstmarke wurde 2017 erreicht, mit 2.071.124 Personen am 9. August jenen Jahres.

Im August über eine halbe Million zusätzlicher Menschen auf Mallorca

Anders sieht die Sache aus, wenn man nur Mallorca betrachtet. Laut Ibestat befanden sich am 5. August 2022 genau 1.475.595 Personen auf der Insel, so viele wie noch nie an einem Tag. Bedenkt man, dass die Einwohnerzahl auf Mallorca zuletzt bei knapp 913.000 lag, waren im August jeden Tag mehr als eine halbe Million Menschen zusätzlich auf der Insel. /ff