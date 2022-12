Der Wechsel an der Spitze auf der Liste der reichsten Menschen der Welt, wirkt sich auch auf den Hotelsektor auf Mallorca aus. Nach dem Wertverlust der Tesla-Aktien, hat der französischen Unternehmer Bernard Arnault die bisherige Nummer 1 auf der Forbes-Liste, Elon Musk, abgelöst. Das Vermögen Arnaults wird derzeit auf 174 Milliarden Euro taxiert, rund eine Milliarde mehr als Musk.

Louis Vuitton-Laden in Palma

Als Vorsitzender der Unternehmensgruppe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ist er der Besitzer des Hotels La Residencia in Deià, das der unternehmenseigenen Kette Belmond angehört, ebenso wie das bekannte Hotel Cipriani in Venedig. Neben dem eindrucksvollen Gästehaus in Deià ist die Gruppe auf Mallorca auch mit einem Louis Vuitton-Laden am Prachtboulevard Borne in Palma vertreten. Ursprünglich als reines Schaufenster für das Luxusimperium konzipiert, ist daraus ein florierendes Geschäft geworden. Nicht selten gibt es Schlangen vor dem Eingang - und das, obwohl der Laden immer wieder erweitert worden ist.

Trotz seiner gut laufenden Geschäfte ist Arnault nie auf Mallorca gesehen worden. Allein seine Yacht Symphony, deren Wert auf rund 150 Millionen Euro geschätzt wird, hat bei Gelegenheit im Club de Mar im Hafen von Palma gelegen.

Von Richard Branson erschaffen

Das Hotel La Residencia wurde einst vom britischen Milliardär Richard Branson zur Luxusgaststätte gemacht. Branson, der derzeit auf Platz 600 der Forbes-Liste weilt, hatte damit einen wesentlichen Anteil daran, das verträumte Tramuntana-Dorf Deià in ein beliebtes Ziel für die Reichen und Schönen - etwa Bransons guter Freundin Lady Diana - zu verwandeln. Branson, der das Hotel im Jahr 2002 verkaufen musste, ist mittlerweile mit einem anderen Hotelprojekt wieder auf der Insel aktiv: In Banyalbufar entsteht derzeit auf dem Anwesen Son Bunyola ein Gästehaus, das bei Fertigstellung zu den luxuriösesten im Mittelmeerraum gehören soll.

Dass La Residencia nun schon seit längerem nicht mehr in britischer, sondern in französischer Hand ist, hat seiner Beliebtheit bei den Urlaubern aus dem Vereinigten Königreich keinen Abbruch getan. So waren seither unter anderem Schauspieler Pierce Brosnan, Sänger Elton John und Comedian John Cleese zu Gast.