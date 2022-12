Das Tennis-Ass von Mallorca, Rafael Nadal, geht unter die Hoteliers: Gemeinsam mit der mallorquinischen Hotelkette Meliá hat der 36-Jährige die Hotelmarke Zel gegründet. Nadal und Meliá-Chef Gabriel Escarrer haben die neue Marke am Donnerstag (15.12.) in Madrid vorgestellt. Das erste Hotel von Zel soll im Sommer 2023 auf Mallorca öffnen. Der genau Ort wurde bislang nicht bekannt. Rafael Nadal erklärte den Namen der Marke mit dem katalanischen Wort für Himmel (cel). "Der Himmel über dem Mittelmeer ist der schönste auf der ganzen Welt."

Bei der offiziellen Präsentation in Madrid sagte Nadal: "Zel ist Synonym dafür, sich in jedem Moment gut zu fühlen, das Leben zu genießen und es so zu leben, wie wir das im Mittelmeerraum tun." Die Hotels der neuen Marke sollen stark an der Mittelmeer-Architektur orientiert sein, die Häuser etwa mit einem Innenhof, dem sogenannten Patio, ausgestattet sein.

20 Zel-Hotels auf fünf Kontinenten

Um den Patio herum gruppieren sich die Zimmer und die anderen Annehmlichkeiten der Hotels, heißt es in einer Pressemitteilung von Meliá. Vor allem soll das Leben in den Zel-Hotels unter freiem Himmel stattfinden: Rooftops, Terrassen, Beach Clubs und weitere Außenbereiche sollen dafür sorgen.

Auch die Gastronomie soll eine wichtige Rolle spielen, die neue Hotelkette will (und muss laut den Anforderungen des balearischen Tourismusgesetzes) vor allem lokale Produkte anbieten und Erlebnisse in den Vordergrund stellen. Das Ziel von Nadal und Meliá ist, in den kommenden fünf Jahren 20 Zel-Hotels der Kategorie Vier Sterne Plus auf fünf Kontinenten zu eröffnen.

80 Prozent davon sollen Häuser in klassischen Urlaubszielen am Meer werden, die restlichen Hotels sollen in Metropolen wie London, New York und Paris angesiedelt sein. Ein Teil der Unterkünfte soll in bereits existierenden Meliá-Hotels entstehen, die dafür komplett umgebaut werden. /jk