Hotels auf Mallorca: Die Zeit für Renovierungen der Luxusunterkünfte ist gekommen

Die Zurückhaltung in der Hotelbranche auf Mallorca durch die Corona-Pandemie ist weg, die Unternehmen investieren wieder in Sanierungen und Neubauten. Es sind dabei gerade die luxuriösen und traditionsreichen Unterkünfte, die umfangreiche Renovierungen starten. So soll das Fünf-Sterne-Haus Son Net in Puigpunyent im Frühjahr 2023 wiedereröffnet werden, und nach Ende der Saison 2023 wird das Valparaíso in Palma eine umfassende Renovierung in Angriff nehmen, die umfangreichste seit 1996.

Die meisten der Renovierungsprojekte nutzen die Möglichkeit, die bebaute Fläche um bis zu 15 Prozent zu erhöhen, wenn gleichzeitig die Zahl der Zimmer um bis zu 5 Prozent schrumpft. Diese Regelung war Teil des Anti-Krisen-Programms der Balearen-Regierung nach der Corona-Pandemie. Die meisten der Projekte sind bereits vom Inselrat genehmigt, erklärt der zuständige Dezernent Joan Gaspar Vallori.

Das Valparaíso Palace Hotel & Spa stammt aus dem Jahr 1974

Darunter auch das des Luxushotels Valparaíso Palace Hotel & Spa, dem ersten Fünf-Sterne-Hotel auf Mallorca, das bereits 1974 eröffnet wurde. Das Haus wird im November 2023 einer kompletten Renovierung unterzogen. Die Arbeiten werden in zwei Phasen ausgeführt. Zunächst sind die Zimmer an der Reihe, danach der Restaurantbereich, die Küchen und die Schwimmbäder. Im Oktober 2022 traf die Genehmigung des Inselrats ein. Jetzt fehlt noch die Lizenz für die Umbauten vonseiten der Stadt Palma. Unter anderem wird auch eine Fotovoltaikanlage installiert, erklärt der Direktor des Hauses, Toni Ferrer.

Das Valparaiso plant, seine Zimmer bis 2024 renoviert zu haben und den Rest der Arbeiten bis spätestens 2025 abgeschlossen zu haben. Zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt "werden wir für einige Zeit schließen müssen, wenn der Eingangsbereich und die Struktur des Gebäudes renoviert werden", fügt Ferrer hinzu.

Die Balearen liegen spanienweit vorne

Die Beratungsfirma Colliers wies in ihrem jüngsten Bericht Ende Dezember 2022 darauf hin, dass in der Tourismusbranche wieder gebaut und saniert wird, wobei "ein klarer Schwerpunkt auf umfassenden Sanierungen liegt". Die Balearen stehen nach der Analyse von Colliers mit 332 Millionen Euro an der Spitze der Rangliste für das abgelaufene Jahr; auf die Inseln entfielen 20 Prozent des investierten Gesamtbetrags, der sich in Spanien auf 1,65 Milliarden Euro belief.

Die Beratungsfirma wies auf drei Großprojekte auf Mallorca hin, die im Jahr 2022 abgeschlossen wurden. Der Bau des luxuriösen 5-Sterne-Hotels Kimpton Aysla Mallorca mit 79 Zimmern, das im Sommer 2022 in Santa Ponça eingeweiht wurde und von Blasson Property Investments betrieben wird, dem Fonds, dem auch das Punta Negra in Costa d'en Blanes gehört. Auch dieses Haus wird gerade umfassend renoviert und wohl als Mandarin Oriental Mallorca zur Saison 2024 wiedereröffnet.

Auch das Blau Punta Reina wird renoviert

Das 4-Sterne-Hotel HM Palma Blanc mit 183 Zimmern wurde ebenso eingeweiht wie das Barceló Aguamarina in Cala Ferrera (Gemeinde Felanitx) mit 417 Zimmern, das Hotel Investment Partners (HIP), der Hotelabteilung des Blackstone-Fonds, gehört.

Mit Blick auf das Jahr 2023 hebt Colliers gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" neben dem Projekt Punta Negra die vollständige Renovierung des Gran Hotel Son Net, eines 5-Sterne-Luxushotels mit 31 Zimmern, hervor. Ab Mai 2023 können bereits wieder Zimmer in der Unterkunft in Puigpunyent gebucht werden. Das Blau Punta Reina in Cala Mendia wird ebenfalls am 31. März nach einer Teilrenovierung mit einer Investition von 12 Millionen Euro eröffnet.

Der Fall Formentor

Für das Jahr 2024 nennt das Beratungsunternehmen als eines der wichtigsten Projekte das Four Seasons Formentor, das mit einer Investition von 70 Millionen Euro und einer Kapazitätserweiterung in die 5-Sterne-Luxuskategorie aufsteigen wird. Diese Renovierung, die aufgrund des kompletten Abrisses des historischen Hotels durch den neuen Eigentümer Emin Capital nicht unumstritten ist. Hinzu kommt das Gran Meliá Victoria in Palma, eine weitere umfassende Renovierung, an deren Ende nach Einschätzung von Colliers ein Wechsel hin zu einer anderen Kette stehen könnte.

Die Schweizer Kette Universal Beach Hotels steckt 20 Millionen Euro in die Neuausrichtung dreier Häuser. Das Don Leon in Colònia de Sant Jordi wird nach einer Komplettrenovierung für 11 Millionen Euro zum ersten Fünf-Sterne-Hotel des Ortes und erhält den Namen Grand Leon & Spa mit 127 Zimmern, davon 17 mit Privatpool.

Das Aquamarin in Sant Elm, das erste Hotel der Kette auf der Insel, wird von drei auf vier Sterne aufgestockt. Investiert werden in das 85-Zimmer-Haus 5,5 Millionen Euro. Das Lido Park in Peguera wird für 3,5 Millionen Euro teilweise renoviert, sagt Marketingdirektor Tobias Neumann. Im November 2023 wird mit der Modernisierung des Hotels Neptuno, dem neuen Objekt an der Playa de Palma, begonnen.

Auch Son Bunyola öffnet 2023

Ein weiteres neues Haus wird im Februar 2023 in Palma eröffnet: das erste Stadthotel von JS Hotels an der Plaza Madrid, ein 4-Sterne-Plus-Hotel mit 46 Zimmern. Auch Son Bunyola, das Luxushotel von Richard Branson nahe Banyalbufar, wird im Jahr 2023 eröffnet. Reservierungen werden ab dem 1. Juli entgegengenommen.

Und das Ikos Porto Petro mit 319 Zimmern wird am 16. Juni in Betrieb genommen. Die griechische Gruppe hat 140 Millionen Euro in die Renovierung des bisherigen Blau Porto Petro investiert. Bis 2024 plant Ikos Resorts eine Erweiterung mit privaten Villen. /jk