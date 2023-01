Am Dienstag (17.1.), dem Vorabend zur Eröffnung Tourismusmesse Fitur 2023 in Madrid, hat die Mallorca Film Commission ihren großen Auftritt bekommen: Sie zeigte "Mallorca Soul. A private journey", einen Rundgang über die Insel aus der Sicht von sechs verschiedenen Filmemachern. Im Publikum saßen rund hundert Vertreter aus der Film- und Tourismusbranche, deren Wege sich in diesem Fall kreuzten.

Das erklärte Ziel des Inselrats lautet, die Insel und ihr Kulturerbe in der Welt bekannter zu machen. Das Projekt sei in diesem Sinne "eine neue Variante der Tourismusförderung, die ihr Inhalt und Seele verleiht", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Zuschauer sollen eingeladen werden, "verborgene und faszinierende Ecken Mallorcas zu besuchen", und zwar durch die Augen von Protagonisten, die "spannende Landschaften, historische Schätze und gastronomische Geheimnisse entdecken." Sechs Geschichten, eine Insel Luft- und Infrarotbilder von Pep Bonet sind der rote Faden der audiovisuellen Anthologie, die die persönlichen Sichtweisen von Künstlern mit unterschiedlichen Stilen und Persönlichkeiten verbindet, die sich aber auch gegenseitig ergänzen. Folgende Kurzfilme sind dabei gebündelt worden: "Mi isla" von Sandra Lipski, "Fiona" von Rafa Cortés, "Un parell de cançons després" von Jaume Carrió, "Historias encontradas" von Iván Valencia und Andreu Fullana, "Ciclovidas" von Pedro Victory, Carmelo Morales und Ángela Pazos, und "El instante" von Marcos Cabotá. Mit dabei sind Schauspieler wie Manuela Velasco, Vicky Luengo, Enric Auquer, Rhys Ifans, Neus Cortés, Álex Hafner, Daniel Ibáñez und Jaume Fuster. Mallorca als Drehort für große Produktionen Das könnte Sie interessieren: Promis Undercover auf Mallorca: Nicole Kidman dreht CIA-Thriller auf der Insel Promis Nicole Kidman spaziert durch Palma de Mallorca Food Wer ist dieser Sandro, bei dem Morgan Freeman auf Mallorca so gerne isst? Seit fast einem Jahrzehnt wirbt die Mallorca Film Commission für die Insel als Drehort für große Filmproduktionen. Aktuell wird die vom US-Streaminganbieter Paramount Plus produzierte, starbesetzte Serie "Lioness" mit Nicole Kidman und Morgan Freeman in den Hauptrollen auf der Insel gedreht. Im Sommer diente sie als Schauplatz für die letzte Staffel der Netflix-Serie "The Crown". /bro